Парламент Абхазии ратифицировал подписанное в 2022 году соглашение с Россией о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, пишет местное издание «Апсныпресс». По его данным, за ратификацию проголосовали 27 депутатов, двое воздержались.

РБК отмечает, что именно это соглашение, ратификацию которого Абхазия задерживала два года, стало причиной прекращения социальных выплат гражданам республики со стороны России.

Соглашение предусматривает, что Россия и Абхазия взаимно признают и приводят в исполнение решение судов и международных арбитражей по экономическим и предпринимательским спорам. В документе указаны семь причин для невыполнения этих обязательств, в том числе угроза безопасности сторон и ущерб суверенитету.

Глава Минюста Абхазии Анри Барциц заявил, что такие договоренности являются общепринятой практикой по всему миру — «в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли». По его словам, ратификация соглашения позволит поддержать предпринимателей республики.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, однако, отметил, что в Абхазии за два года после подписания соглашения так и не начали готовить корпоративных юристов, способных помочь гражданам республики в защите их интересов в России.

Российско-абхазское соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в 2022 году. Москва ратифицировала его в марте 2023 года, Сухум продолжал затягивать этот процесс. В начале сентября 2024 года абхазские власти сообщили, что Россия приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовикам республики.

Местные оппозиционные телеграм-каналы утверждали, что эта приостановка произошла по итогам состоявшейся в августе встречи президента Абхазии Аслана Бжании с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Неофициальные источники опубликовали якобы составленный после этих переговоров протокол из четырех пунктов. МИД Абхазии в лице главы ведомства Сергея Шамбы подтвердил два из них — о приостановке выплат и переводе поставок российской электроэнергии осенью и зимой на коммерческую основу.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя временное прекращение социальных выплат абхазской стороне, пояснил, что эта мера не является признаком обострения ситуации. По его словам, речь идет лишь о том, чтобы стороны соблюдали обязательства, которые сами на себя взяли. «Наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — заверил глава российской дипломатии.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что для урегулирования проблем двух государств нужно решить вопрос с теми, кто «не желает добра российско-абхазским отношениям». По его мнению, сейчас между странами возникла «трещина» и нужно сделать все, чтобы она «не расширялась».

В Абхазии, считает парламентарий, «довлеет синдром»: ее жители в силу разных факторов, связанных «с прежней историей Абхазии, когда абхазы на своей земле оказались в меньшинстве», опасаются, что после принятия закона об апартаментах «все 150 или 140 миллионов человек из России приедут в Абхазию, обоснуются», и местному населению «негде будет жить».

По словам Затулина, эта «родовая травма» стала следствием противоречий между абхазами и грузинами, но теперь переносится на отношения Абхазии с Россией.