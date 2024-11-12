В Абхазии после ареста оппозиционеров, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией, произошли массовые беспорядки. В частности, протестующие перекрыли мосты и заблокировали главную трассу из республики к границе с Россией. Также участники протеста попытались проникнуть внутрь здания Службы госбезопасности (СГБ). О том, что происходит в Абхазии, — в материале RTVI.

Протестные акции не повлияют на инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией, заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «В Абхазии происходят разные процессы, но соглашение об инвестициях сорвано не будет», — заверил он.

Причины протестов

11 ноября состоялась внеочередная сессия Народного собрания Абхазии, на которой рассматривался законопроект о понятии многофункциональных комплексов и их строительстве на территории республики, передавало агентство «Sputnik Абхазия». Этот документ дополнял и вносил юридическую ясность в инвестиционное соглашение, заключенное между Абхазией и Россией в конце октября.

Соглашение создало условия для российских компаний, чтобы они могли реализовывать на территории республики инвестиционные проекты в различных областях, включая туризм. В документе были прописаны различные преференции и меры поддержки для иностранных инвесторов, включая многолетние налоговые каникулы.

Оппозиционные общественные организации республики выступили против соглашения, и в начале ноября создали в Сухуми штаб по противодействию ратификации соглашения. По их мнению, документ станет губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Вечером 11 ноября генпрокурор республики Адгур Агрба заявил, что после заседания парламента несколько человек совершили «противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью». По словам генпрокурора, это привело к задержанию четверых граждан.

Беспорядки и перекрытия дорог

Как сообщил телеграм-канал «Республика», всего было задержано пять граждан республики, выступающих на стороне оппозиции. По информации канала, мужчин остановили после собрания общественности в Гудауте на въезде в Сухум, после чего доставили в СГБ.

По словам генерального прокурора республики, после этого события у здания Службы государственной безопасности начали собираться люди, которые являются родственниками задержанных, а также представители оппозиции. Они требовали освободить арестованных. Кроме того, по словам Агрбы, протестующие пытались незаконно проникнуть внутрь здания Службы государственной безопасности.

Сторонники оппозиции сочли задержания и действия властей незаконными, после чего решили перекрыть движение на Гумистинском и Кодорском мостах на центральной автотрассе, а также мост в Нижней Эшере. Таким образом автомобильное сообщение из восточной и западной частей Абхазии с Сухуми было заблокировано. Протестующие требовали освобождения оппозиционеров и снятия с текущей повестки ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

По информации «Республики», постепенно число протестных акций увеличилось, люди начали собираться в том числе и на площади Свободы в Сухуми. Также до шести человек возросло и число задержанных.

Судя по кадрам, опубликованным на канале «Республики», количество протестующих достигало сотни человек. Также сообщалось, что некоторые участники митинга вступили в конфликт с силовиками, пытаясь прорваться на территорию управления СГБ и протаранив ворота на автомобиле.

Блокировка дорог продолжалась всю ночь. По информации РИА Новости, участники акции пропускали лишь машины скорой помощи, а также пешеходов с грузами.

Реакция властей республики и России

Ночью президент республики Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета Безопасности. Руководители МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры отчитались перед главой государства о мерах по предотвращению противоправных действий.

Утром Бжания выступил с официальным обращением к гражданам. Он отметил, что правоохранительные органы проводят проверки по ситуации с задержанными. Также глава республики пообещал разобраться с блокировкой дорог.

«Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — заявил Бжания.

В это же время для прояснения ситуации на верхний Гумистинский мост прибыл начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба. Дорожную обстановку он назвал «нехорошей».

По данным ТАСС, к полудню оппозиция разблокировала мост через реку Кодор, ведущий в Сухум. По словам председателя комитета по защите суверенитета республики Левана Микаа, властям удалось договориться с протестующими.

«Властями была предпринята попытка силового воздействия, оппозиция дала отпор, произошла потасовка. Затем одни из глав администрации пообещал, что в течение определенного времени будут отпущены политзаключенные. Сейчас идут активные переговоры. Оппозицией сделан жест доброй воли — разблокирован мост», — поделился Микаа.