Власти Абхазии решили на фоне протестов в стране отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Аслана Бжании.

Сейчас администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия».

«Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике», — говорится в сообщении.

Проект о ратификации, которое в конце октября подписали в Москве, 15 ноября должен был рассмотреть парламента республики, но после возникших около здания протестов сессия была перенесена. По последним данным абхазского Минздрава, в протестах пострадали девять человек.

Протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики.

Авторы поправок утверждают, что в составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение только офисных, торговых, спортивных и других нежилых помещений.

Оппозиция считает, что закон ущемляет местный бизнес и позволит предпринимателям из России строить в республике апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что абхазская оппозиция использует ратификацию инвестиционного соглашения как очередной повод для нападок на власть — особенно с учетом предстоящих в 2025 году президентских выборов, в которых наверняка примет участие действующий глава республики Аслан Бжания.