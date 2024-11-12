Оппозиция Абхазии использует ратификацию соглашения об инвестициях с Россией как очередной повод для нападок на власть — особенно с учетом предстоящих в 2025 году президентских выборов, на которые планирует выдвигаться действующий глава республики Аслан Бжания. Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, в Абхазии сложилась «недобрая традиция, связанная с попыткой всякий вопрос, который выгодно, раскрутить против действующей власти, сделать поводом для волнений», из-за чего свои посты досрочно покинули два президента (один — Александр Анкваб — сейчас возглавляет правительство).

Поводом для нынешней волны протестов, напомнил Затулин, стали попытки оппозиции доказать, что нескольких активистов задержали за выступление против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

11 ноября были задержаны четыре человека — экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Рамаз Джопуа, а также оппозиционный активист Омар Смыр. Они подрались с членом парламента после заседания по ратификации инвестиционного соглашения. Позднее, когда протестующие попытались вызволить их из Службы госбезопасности (СГБ), число задержанных выросло до шести. Впоследствии их всех отпустили.

Эти люди, считает Затулин, пытаются «организовать толпу, чтобы натравить ее на депутатов парламента», используя российско-абхазские договоренности в качестве повода для активизации консолидации.

«Вокруг этого создается нездоровая политическая атмосфера деятелями, которые, между прочим, как правило, одновременно являются не только гражданами Абхазии, но и гражданами России», — отметил депутат Госдумы.

Затулин напомнил, что в сентябре 2024 года абхазский парламент «после долгих промедлений» поддержал закон о взаимном признании юрисдикции арбитражных судов с Россией, а до этого в целом ряде случаев юридическая система Абхазии игнорировала решения российских арбитражей — например, связанные с коммерческими спорами инвесторов, готовых войти в республику со своими капиталами и развивать там бизнес.

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«Были отмечены случаи, когда после начала какой-то деятельности этот бизнес отнимается в Абхазии. Люди, которые вложили деньги, их теряют. Чтобы прекратить эту вакханалию, российская сторона настаивала на принятии необходимых для развития самой же Абхазии решений. Одно из них — по арбитражным судам. Другой документ, который подписан правительствами России и Абхазии, нуждается в ратификации — это соглашение об условиях инвестиций», — объяснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

Заседание парламента Абхазии по ратификации соглашения с Россией о гарантиях для инвесторов назначено на 15 ноября.

Затулин считает, что нынешние протесты также связаны с законом о возможности продажи в собственность апартаментов в трех депрессивных абхазских районах на границе с Грузией — Очамчырском, Галском и Ткуарчалском. По словам депутата, отдельные лица в Абхазии используют это как повод для спекуляции.

«Спекулируют на страхах и боязни части абхазского общества, что, если разрешить покупать недвижимость и пользоваться всеми возможностями наравне с гражданами Абхазии, то это приведет к массовому переселению миллионов людей из России, и сами абхазы вновь, как на рубеже 90-х годов, окажутся в меньшинстве на своей территории», — рассказал он.

Авторы этих спекуляций, считает Затулин, продвигают несправедливую идею создания препятствий россиянам в Абхазии — при одновременном предоставлении самим гражданам республики различных возможностей с российской стороны.

Он напомнил, что активнее всего в Абхазии развиваются ближайшие к России районы — Гагрский, Сухумский и Гудаутский. Их развитие, по словам Затулина, непосредственно связано с опорой на Россию, которую республика получила после 2008 года, когда Москва признала ее независимость.

«Вот такая идея: мы поставим препятствия, будучи одновременно обладателями двух паспортов — абхазского и российского, будем в России использовать свои возможности граждан. А россиян в Абхазии можно рассматривать как иностранцев, которые не имеют права продавать землю, покупать квартиры и так далее», — пояснил депутат Госдумы.

По его словам, такое отношение является «очевидной несправедливостью», которая вызвала определенную реакцию с российской стороны.

«Была договоренность, что эти вопросы будут сняты, но они не были сняты в срок. Россия в ответ заморозила дотации бюджетникам Абхазии — не только чиновникам, но и учителям, врачам и так далее. Сумма эта — 170 млн рублей в месяц, с сентября она не выплачивается. Если сейчас идти по законам — два из них уже приняты, третий должен быть принят в пятницу, — то это снимет эту проблему», — рассказал Затулин.

Однако, по его словам, такое развитие событий не устраивает абхазскую оппозицию, которая пытается использовать происходящее для нападок на власть, в том числе президента.

«В будущем году [пройдут] президентские выборы, и нет сомнений, что действующий президент Аслан Бжания будет пытаться переизбраться на второй срок. Вот в чем подоплека этих историй. Но они набили оскомину не только в России, но и в самой Абхазии. <…> Беспорядки должны быть прекращены — в спокойном духе, желательно без применения усилий», — заявил первый зампред думского комитета по делам СНГ.

Нынешние протесты, по его словам, лишь выглядят массовыми, поскольку их участники «перебегают с места на место» и блокируют «узкие места» на дорогах и мосты, для чего не требуется большого скопления людей.

«Оппозиция осознает, что она на грани фола, но рассчитывает, что это в традициях. Традиции я уже назвал: два президента уходили раньше срока. Они думают, что так вечно будет, но в конце концов это реально разрушает государственность Абхазии или тому потворствует. Так же, как Польша в свое время перестала существовать от того, что там у каждого шляхтича на Сейме было право вето», — предупредил Затулин.

Он напомнил, что соглашения с Россией нужны для развития абхазской экономики, сокращения безработицы и спасения Абхазии от участи «черной дыры рядом с процветающим Сочи».

«Поэтому при всем уважении и невмешательстве во внутриполитическую борьбу, <…> я считаю важным сказать: использование оппозицией любых поводов, в том числе связанных с двусторонними отношениями, безусловно, является вредом не только для этих отношений, но и для развития самой Абхазии», — подытожил Затулин.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что протестные акции не повлияют на инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией. «В Абхазии происходят разные процессы, но соглашение об инвестициях сорвано не будет», — заверил он.

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Накануне, 11 ноября, в Сухуме несколько оппозиционных активистов, включая бывших депутатов парламента, устроили потасовку с действующим парламентарием, которого оскорбляли и били. В результате четверо нападавших были задержаны. Оппозиция организовала акцию протеста с требованием их освободить, а также снять с повестки ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Впоследствии протестующие заблокировали несколько мостов на ключевых автотрассах республики и дорогу, ведущую к российской границе. В результате число задержанных выросло до шести.