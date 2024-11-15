Сотни протестующих собрались 15 ноября возле здания парламента Абхазии, где должно было состояться рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Представители оппозиции полностью взяли под контроль здание парламента. В пресс-службе администрации президента Абхазии на этом фоне сообщили, что власти республики отзывают из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям. Подробнее об этих событиях— в материале RTVI.

Документ отзывают из парламента

Депутаты парламента в Абхазии отменили проведение сессии в пятницу, поскольку им не удалось утвердить повестку дня. Всего в сессии приняли участие 21 депутат из 35, что связано с давлением на депутатов, заявил спикер парламента Лаша Ашуба. По его словам, «некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях».

Инвестиционное соглашение позволит российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты в различных областях, включая туризм. В документе прописаны преференции и меры поддержки для иностранных инвесторов, включая многолетние налоговые каникулы. Оппозиционные общественные организации республики выступили против соглашения и в начале ноября создали в Сухуме штаб по противодействию ратификации соглашения. По их мнению, принятие документа станет губительным для экономического суверенитета Абхазии.

За утверждение повестки сессии проголосовали 13 депутатов, четверо выступили против, двое воздержались.

Позже стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов принял решение об отзыве из парламента законопроекта о ратификации абхазо-российского соглашения. «Решение принято для стабилизации обстановки в республике», — объяснили в пресс-службе администрации президента.

Действия протестующих

Протестующие, собравшиеся возле парламента, потребовали, чтобы депутаты провели сессию и проголосовали против ратификации соглашения с Россией. Пока этого не произойдет, они не разойдутся, заявили лидеры оппозиции.

В ходе митинга между силовиками и протестующими начались стычки. В какой-то момент митингующие протаранили на автомобиле «Урал» металлические ворота возле здания парламента и прорвались на его территорию, передает Sputnik Абхазия.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Республика», видно, как часть металлического ограждения граждане сносят практически вручную, при помощи веревок.

По информации канала, раздались звуки выстрелов, в толпу начали бросать дымовые шашки.

По данным ТАСС, силовикам на время удалось остановить протестующих в месте разрушения ограды. Туда подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь. Однако позже протестующие продолжили сносить решетку и разрушили забор комплекса правительственных зданий, уточняет Sputnik. В результате толпа смогла прорваться на внутреннюю территорию у здания парламента и у администрации президента.

На переговоры к протестующим вышли начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, глава МВД Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия, передает «Апсныпресс». Все они пообещали передать требования граждан президенту республики Аслану Бжании.

По информации телеграм-канала D News Абхазия, Бжания покинул здание администрации на фоне сообщений об окружении правительственных зданий. На видео, опубликованном каналом, слышно, как толпа скандирует: «Дезертир!».

ТАСС передает, что представители оппозиции, вошедшие в здание администрации президента, не обнаружили там Бжанию.

В результате протестных акций как минимум восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу, сообщил Sputnik со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава Абхазии. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Пояснения оппозиции

Телеграм-канал «Республика» опубликовал заявление 11-ти оппозиционных политиков, выступающих против ратификации соглашения с Россией и критикующих правление Бжании. В заявлении говорится, что действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений.

По словам оппозиционеров, глава республики «все свое правление пытался использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима».

«Сегодня митингующие собрались у здания Парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды», — сказано в публикации.

Также политики подтвердили, что в ходе протестов часть силовиков поддержала митингующих и встала на их сторону. По мнению оппозиционеров, это свидетельствует о том, что «вопрос справедливости и защиты Родины — вне зависимости от политических предпочтений — объединяет всех граждан страны».

По данным корреспондента ТАСС, участниками акции протеста у здания парламента стали «несколько сотен человек». По оценкам оппозиции, протестующих около 2,5 тыс. человек.