Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров представителей властей республики и оппозиции, передает его пресс-служба. Исполнять обязанности главы государства будет действующий вице-президент Бадра Гунба.

В пресс-службе абхазского президента отметили, что в соответствии с договоренностями протестующие 19 ноября должны покинуть занятый ими комплекс правительственных зданий.

«В случае невыполнения данного пункта Президент Республики Абхазия Бжания А.Г. отзывает заявление об отставке», — сказано в сообщении.

Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент Бадра Гунба, который освободит от должности премьер-министра республики Александра Анкваба и назначит на этот пост Валерия Бганбу.

Бжания одержал победу на повторных выборах президента Абхазии в марте 2020 года. После своего избрания он заявил, что особое внимание намерен уделять сближению Абхазии с Россией. Кроме того, Бжания говорил о готовности сотрудничать с оппозицией, а также высказался о необходимости разграничения ряда полномочий между президентом и парламентом.

15 ноября на фоне принятия депутатами парламента проекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией в Абхазии начались массовые протесты. По мнению оппозиции, ратификация документа негативно повлияет на средний и малый бизнес в Абхазии и даст возможность бизнесменам из России строить туристические объекты. Участники протестов требовали оставить президента и создать временное правительство.

Протестующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию главы государства, и потребовали отставки Бжании. После этого президент заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания.