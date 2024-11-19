Соглашение об уходе президента Абхазии в отставку — компромиссное: власть и оппозиция республики совершают предвыборные маневры. Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Оппозиция вынуждена была, хоть этого и не признает, пойти на целый ряд уступок по сравнению с теми требованиями, которые выдвигала. Например, она требовала роспуска правительства — этого не произойдет, хотя фигура премьера поменяется. Это нужно оппозиции для того, чтобы, как она считает, обеспечить честное проведение выборов. Вокруг выборов, собственно говоря, все и заквашено. <…> И власть, и оппозиция маневрируют», — пояснил депутат.

По его словам, внеочередные выборы в соответствии с конституцией Абхазии должны пройти в течение трех месяцев — то есть в те же сроки, когда состоялись бы и очередные. Ушедший в отставку президент Аслан Бжания не скрывает своего желания на них баллотироваться, отметил Затулин.

«Принципиально важным, судя по этому заявлению, для президента Бжании является уход захватчиков правительственных зданий с территории. Он даже говорил, что если сегодня этого не произойдет, то он отзывает своё заявление об отставке. Это [для него] символически важно как доказательство собственной победы, а не поражения», — пояснил депутат.

При этом, предупредил Затулин, соглашение об уходе Бжании не гарантирует, что «дальше все пойдет как по маслу», поскольку в составе правительства поменяется только премьер, а к остальным министрам по-прежнему останутся вопросы — и это даст «очень много поводов для того, чтобы конфликт продолжался в другой форме или приобретал новые черты».

По словам Затулина, оппозиция уже в третий раз продемонстрировала свою способность относительно небольшой группой «раскачать ситуацию до момента, который можно назвать попыткой государственного переворота», и добиться ухода президента. Главным негативным последствием их действий депутат считает урон, нанесенный российско-абхазским отношениям.

«Они [оппозиционеры] любят разборки, и это проблема для любой власти в Абхазии, какой бы она ни была после выборов, — как восстановить пошатнувшееся доверие в вопросах экономического развития Абхазии с Россией, которое является жертвой всей этой истории», — констатировал Затулин.

По его словам, экономика Абхазии нуждается в оздоровлении — и именно на это направлено инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для протеста оппозиции. Депутат пояснил, что оно предусматривало льготы для российских инвесторов, своими проектами развивающих местную экономику.

«Льготы даются не за возможность открыть ларек в Абхазии. Эти серьезные льготы, чтобы строить, создавать рабочие места, которые были заложены в пакет экономических договоренностей», — напомнил Затулин.

Нынешние условия присутствия российского бизнеса в Абхазии он назвал «удушающими и оскорбительными для нас как для граждан России».

«Ничего не имеем права делать в Абхазии… [Можем] арендовать землю, в то время как граждане Абхазии, будучи гражданами России, все эти права в России имеют [купить землю]. Эта фундаментальная несправедливость должна быть снята, чтобы можно было Абхазию воспринимать как страну, исходящую из того, что Россия является самым ближним другом и соседом», — подытожил депутат Госдумы.

Утром 19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке в рамках соглашения власти с оппозицией. Исполнять обязанности главы государства будет действующий вице-президент Бадра Гунба, который освободит от должности премьер-министра республики Александра Анкваба и назначит на этот пост Валерия Бганбу.

По этому соглашению оппозиция обязалась покинуть занятый ею комплекс правительственных зданий. Бжания подчеркнул, что если это условие не будет выполнено, его отставка аннулируется.

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Массовые протесты начались в Абхазии из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Представители оппозиции заявили, что оно ущемляет права местного населения. Критики документа, в частности, утверждали, что он даст российским инвесторам право создавать крупные туристические объекты, фактически уничтожив средний и малый турбизнес самих абхазов.