Абхазия для улучшения отношений с Москвой должна отказаться от пути «иждивенчества», перестать дискредитировать граждан с российскими паспортами и признать, что смена власти в республике нанесла большой ущерб отношениям с Россией. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Ситуацию, конечно, нужно исправлять. Чтобы это было сделано, в Абхазии должны отрешиться от одновременно иждивенчества и нежелания на самом деле двигаться по пути реформы отношений в экономике, которая позволила бы на современной основе помочь ей развиваться», — сказал он.

Главным пунктом стабилизации и улучшения отношений Москвы и Сухума, по мнению Затулина, должен стать отказ новых властей республики от того, чтобы «сводить счеты, науськивая толпу и устраивая государственный переворот».

Нынешний кризис в Абхазии отличается от предыдущих тем, что «во главу угла как повод были поставлены соглашения с Россией и вообще отношения с Россией», а попытку смену власти приурочили ко дню голосования по российско-абхазскому соглашению об инвестициях, отметил депутат Госдумы.

«Впервые речь идет о том, что именно отношения с Россией являются главным пунктом обвинения со стороны оппозиции», — подчеркнул он.

Пару лет назад в Абхазии уже «началось заигрывание с темой “ни пяди земли не отдадим”, когда дело касалось аренды и права собственности на помещения государственной дачи в Пицунде», отметил Затулин.

«Тогда не постеснялись принять участие в том числе и некоторые члены нынешнего парламента во всех этих действиях, вели закулисную работу, подзуживая население, чтобы оно в этом участвовало. Невозможно одновременно протягивать руку, чтобы получать помощь России, а другой в этот самый момент создавать проблемы в российско-абхазских отношениях», — заявил он.

Об урегулировании кризиса в Абхазии и последних заявлениях Сухума

По мнению Затулина, в первую очередь Сухум должен признать, что все события, «связанные с дискредитацией документов, подписанных с Россией, нанесли ущерб нашим отношениям». После этого Абхазия, добавил он, должна вернуться к рассмотрению этих соглашений и «поддержать [их] для того, чтобы снять эту проблему».

Кроме того, продолжил парламентарий, невозможно «верить в искренность заявлений оппозиции», которая называет Россию ближайшим союзником, пока россияне в республике «дискредитируются и лишены тех прав, которыми обладают граждане Абхазии (они же граждане Российской Федерации) в Российской Федерации». Решение этого вопроса, считает Затулин, позволит Сухуму доказать, что у него «нет ничего в заднем кармане, о чем он не хочет рассказывать».

«Вот о чем идет речь. Сделайте это. Но все время нагнетается, нагнетается мнение, что это приведет к какой-то катастрофе. Да, часто бывает, что мы, принимая решения, потом их отменяем, если они неправильно осуществляются, но вы сделайте хотя бы попытку, посмотрите, а вдруг будет лучше на самом деле?» — призвал депутат.

Затулин признался, что ему «неловко» слушать звучащие из Сухума заявления. Комментируя недавнее высказывание и.о. премьера республики Валерия Бганбы о запрете ввоза абхазских мандаринов в Россию, депутат рассказал, что был готов лично вмешаться в ситуацию, но «Роспотребнадзор заявил, что ничего подобного не было».

« Это же просто провокационные заявления и действия в копилку того, чтобы создать из России образ бесчувственного врага. Зачем он это говорит? А для того, чтобы добавить ложку дегтя», — считает собеседник RTVI.

О критике оппозиции в адрес Бжании

Затулин отказался давать оценку претензиям абхазской оппозиции, которая обвинила экс-президента страны Аслана Бжанию в коррупции и взятии на себя невыполнимых обязательств перед Россией.

«Я думаю, коррупция является элементом существования Абхазии на всем протяжении ее истории, как советской, так и послесоветской, — это факт, к сожалению. Чтобы ее искоренить, надо многое сделать. Но совершать открытие, говорить: “Он коррупционер” и так далее — во-первых, это предмет расследования, во-вторых, нормальной политической борьбы», — рассуждает депутат.

Затулин напомнил, что нарушения закона, в том числе коррупцию, должны расследовать и пресекать правоохранительные органы. При этом, подчеркнул депутат, сами обвиняющие Бжанию представители оппозиции не являются «святыми, непорочными девами».

«Я не оправдываю [Бжанию], не хочу свидетельствовать в его пользу или наоборот, если есть такие обвинения. Но, например, есть господин [Кан] Кварчия, за которым тянется шлейф обвинений в уголовных преступлениях, и так далее. Поэтому, знаете, все время одна и та же история — попытка представить себя агнцем божьим, а противника демонизировать. Это технология всем известна», — заявил Затулин.

О последствиях для Абхазии

Россия, по словам депутата Госдумы, в текущей ситуации просто «выполняет все то, о чем предупреждала», поэтому абхазской стороне не следует «обижаться».

«Мы ведь ничего нового не делаем. Давным-давно известно, что был поставлен вопрос о необходимости платить за электроэнергию по коммерческой цене. Раз вы ее используете для обогащения, хотя бы платите ту цену, которую мы предлагаем», — призвал он.

Вместо отмены занятий в школах и детсадах из-за дефицита электроэнергии Затулин посоветовал абхазским властям «отменить майнинг«, на который, по его словам, «уходит 45% потребления электроэнергии» в республике.

Упомянул депутат и попытки и.о. абхазского премьера решить проблему путем поиска другого поставщика электричества — как оказалось, тщетные.

«Выяснилось, что электроэнергия на стороне чуть ли не в два раза дороже, чем та, которую предлагает Россия по коммерческой цене. Турецкая электроэнергия — 7 рублей за киловатт, а российская — 4. И тут же отпало желание искать на стороне», — подытожил Затулин.

Ранее в беседе с RTVI он назвал жителей Абхазии «заложниками авантюрного поведения» местных политиков, у которых выработалась привычка злоупотреблять доверием народа и не выполнять взятые на себя обязательства. Также депутат отмечал, что абхазская оппозиция уже не в первый раз перед выборами находит предлог для организации протестов с целью смещения президента.