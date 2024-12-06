Санитарные службы России якобы запретили ввоз мандаринов из Абхазии из-за обнаружения в цитрусовых «некоей вредоносной мушки». Об этом сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности премьера республики Валерий Бганба.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — заявил он.

По словам и.о. премьера, санитарные службы Абхазии не подтверждают нахождение во фруктах вредоносной мушки. В Россельхознадзоре сообщили, что информация о запрете ввоза мандаринов не соответствует действительности.

В начале ноября «Известия» писали, что мандарины могут оказаться дефицитом в России из-за сокращения урожая в Турции и наводнения в Испании, затопившего плантации. Издание отмечало, что Абхазия могла бы «исправить ситуацию», поскольку местные фермеры ожидают пик урожайности за последние 10 лет. В «Руспродсоюзе» исключили дефицит мандаринов в Новый год.

По данным Краснодарской таможни по городу Сочи, с октября в Россию ввезли 12,5 т мандаринов из Абхазии, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Протесты в Абхазии и их последствия

В середине ноября в Абхазии вспыхнули протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Оппозиция Абхазии выразила опасения, что это негативно повлияет на средний и малый бизнес в республике и даст возможность бизнесменам из России строить туристические объекты.

На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Парламент проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что это приведет к охлаждению российско-абхазских отношений.

По словам и.о. министра финансов Абхазии Владимира Делбы, с ноября Россия «фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям». Это коснулось Минобороны, МВД, службы государственной безопасности и других республиканских ведомств. Из средств бюджета Абхазии зарплата не выплачивается «ни одному работнику бюджетной сферы», сообщил Делба.

И.о. премьера также заявил об «очень серьезных сложностях» с обеспечением энергетической безопасности в республике. Без российской финансовой поддержки удержать ситуацию будет «крайне тяжело», признал он.