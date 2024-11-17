Оппозиция готова создать временное правительство, если президент Абхазии Аслан Бжания не уйдет до вечера в отставку. Об этом ТАСС заявил глава организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), оппозиционер Темур Гулиа.

По его словам, собрать «правительство» планируется из членов координационного совета оппозиции: «созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления».

Он также раскритиковал Абхазскую государственную телерадиокомпанию за то, что она освещает «одну сторону — сторону власти, а мы у них нарушители Конституции, бандиты, экстремисты».

По словам собеседника ТАСС, оппозиция предложила несколько кандидатур, включая Владимира Делбу, которого оппоненты действующей власти Абхазии видят будущим премьер-министром и исполняющим обязанности главы государства. Действующее правительство должно уйти в отставку вместе с силовым блоком, уверен Гулиа.

Глава «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба в ходе встречи оппозиции заявил, что протестующие начали демонтаж забора вокруг парламента республики. По его словам, конструкция — «это символ того, что власть решила отгородиться от своего народа», добавив, что Бжания«предал своих сторонников, предал своих избирателей и затем предал весь абхазский народ».

В республике с 15 ноября идут протесты, которые начались, когда абхазский парламент должен был ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Сначала сессию решили перенести, но позднее Сухум заявил, что не будет ратифицировать документ.

Авторы поправок утверждают, что в составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение только офисных, торговых, спортивных и других нежилых помещений. Оппозиция считает, что закон ущемляет местный бизнес и позволит предпринимателям из России строить в республике апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов.

Протестующие в итоге потребовали отставки Бжании. Тот покинул Сухум и прибыл в свое родное село Тамыш. На следующий день, 16 ноября, Бжания заявил, что готов провести новые выборы и уйти с поста, если оппозиция покинет администрацию президента в столице республики.

Сегодня, 17 ноября, президент Абхазии заявил, что в стране попытались совершить госпереворот, а сам он останется на посту президента. Выход из сложившейся ситуации, по его мнению, — это внеочередные выборы, которые «покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии».

По словам Бжании, оппозиция хочет навязать «силовой вариант» избрания нового президента в республике. Также он рассказал, что в Абхазии могут начаться перебои с электричество.

«Действия тех, кто хотел совершить государственный переворот, наши отношения с Россией не улучшат. <…> Надо вспомнить, что Россия — наш единственный стратегический партнер. Надо помнить о той помощи, которую нам оказывают. Люди с российскими флагами пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки. Это лицемерие. Вы обратите внимание на то, как некоторые из них высказываются в адрес России и ее руководства. Такой иезуитский подход некоторых людей никем не будет приемлем», — сказал президент.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что абхазская оппозиция использует ратификацию инвестиционного соглашения как очередной повод для нападок на власть — особенно с учетом предстоящих в 2025 году президентских выборов, в которых наверняка примет участие действующий глава республики Аслан Бжания.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил RTVI, что Бжания очевидно не готов выходить на улицу и разговаривать с людьми, поэтому будет искать другие способы умиротворения оппозиции, но «так политика не делается». Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что действия протестующих нанесли ущерб российско-абхазским отношениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынуждена рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию, где «вновь обострились внутриполитические противоречия».