Оппозиция в Абхазии сделала инвестиционное соглашение с Россией «поводом для попытки свержения власти», заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он отметил, что действия протестующих нанесли ущерб отношениям республики с Россией.

«Дождемся их [ратификационных процедур] завершения. Если они не прошли, то, стало быть, вопрос этот остается — выплаты бюджетникам, то есть не всем гражданам. Оппозиция больше всего озабочена тем, чтобы выглядеть не антироссийской, хотя по факту это, конечно, так. Она выступила против соглашения, сделала это поводом для попытки свержения власти», — сказал депутат.

Затулин отметил, что сейчас рано судить, насколько успешно завершатся для оппозиции протесты в республике.

«Она всячески пытается доказать, что она не ставит вопроса об отношении с Россией. Они вывесили флаги России и Абхазии после занятия парламента. Конечно, это попытка в данном случае не допустить вмешательства России или дальнейших осложнений с Россией, они в этом не заинтересованы. Но объективно они своими действиями нанесли этим ущерб самой Абхазии. И отношениям с Россией тоже», — сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ранее заявил RTVI, что президент Абхазии Аслан Бжания не готов выходить на улицу и разговаривать с людьми, поэтому будет искать другие пути умиротворения оппозиции, но «так политика не делается». По его мнению, протестующие «почуяв, что называется, кровь Бжании, вышли к парламенту».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынуждена рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию, где «вновь обострились внутриполитические противоречия».

«В республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», — сообщила дипломат.

Захарова отметила, что Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что ситуация в республике будет урегулирована мирным путем.

Сегодня, 15 ноября, в парламенте Абхазии должны были рассмотреть вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Однако в результате начавшихся в Сухуме протестов депутаты решили перенести сессию. Позднее пресс-служба президента Абхазии сообщила, что власти решили отозвать законопроект о ратификации инвестсоглашения с Россией.

Авторы проекта соглашения утверждают, что в составе многофункционального комплекса будет допускаться размещение только офисных, торговых, спортивных и других нежилых помещений. Оппозиция считает, что закон ущемляет местный бизнес и позволит предпринимателям из России строить в республике апартаменты под прикрытием многофункциональных комплексов.

Позднее стало известно, что протестующие в Сухуме взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики, а также вывесили над входом в Народное Собрание флаги Абхазии и России.

По оценкам оппозиции, в протесте участвуют около 2,5 тысячи человек. Протестующие заявили, что намерены добиваться отставки главы государства. РИА Новости писало, что власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов.