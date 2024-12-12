Несмотря на сложную ситуацию в Абхазии, где по всей стране отключают свет, россияне не отказываются от уже оплаченных путевок в эту страну. Речь идет о турах, которые были куплены до того, как Минэкономразвития рекомендовало участникам рынка прекратить их продажу, пояснил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, от турфирм пока не поступало сообщений о массовых отказах от ранее купленных путевок.

Впрочем, отметил эксперт, отключения света могут и не пугать туристов, поскольку многие популярные объекты размещения оборудованы генераторами и «имеют возможность генерации собственных электрических мощностей». Так что, сделал вывод Мурадян, «сама инфраструктура, то есть где проживают туристы, не сильно пострадает» из-за проблем с электроснабжением в республике.

С другой стороны, подчеркнул замглавы АТОР, сейчас речь идет о поездках на Новый год, когда в Абхазии в принципе бывает не очень много туристов, а к летнему сезону ситуация может полностью поменяться.

«Сейчас операторы не продают туры в Абхазию, потому что есть прямой запрет. Что будет дальше — это вопрос политический, потому что, как мы видим, во многом вся ситуация является результатом политических решений, которые приняло руководство Абхазии. Теперь они будут от этого страдать», — поделился мнением Мурадян.

Он признал, что происходящее в республике сказывается на имидже туристического направления и, скорее всего, отразится на потенциальных результатах летнего сезона. Однако, по словам вице-президента АТОР, пока рано говорить о «критическом ударе» для абхазской индустрии туризма.

«Но надо смотреть на то, что продаж туда практически нет, это тоже факт. Будем смотреть на ситуацию после Нового года, когда начнутся продажи туров на лето», — подытожил эксперт.

Блэкаут в Абхазии

Кризис с электроснабжением в Абхазии возник из-за низкого уровня воды на плотине Ингурской ГЭС, питающей восточную часть республики. Проблемы начались еще осенью, и с ноября страна возмещала дефицит электроэнергии, получая ее из России. Однако поставляемого объема все равно не хватало для покрытия нужд страны, поэтому властям пришлось принимать меры экономии — в частности, подавать электроэнергию по часов в день. С 10 декабря из-за этого закрылись местные школы и детсады.

11 декабря без света осталась вся Абхазия. Республиканская энергетическая компания «Черноморэнерго», являющаяся оператором Ингурской ГЭС, пояснила, что из-за низкого уровня воды сработала аварийная система защиты, и гидроэлектростанция остановилась. В сообщении пресс-службы уточняется, что поставки электроэнергии из России оплачены до 13 декабря.

Власти республики пытаются сократить энергопотребление, договариваясь с операторами сотовой связи и провайдерами о ночном отключении интернета, чтобы остановить майнинговые фермы. Но пока, по данным СМИ, им не удалось добиться результата: игроки рынка отказываются идти навстречу, не желая терпеть крупные убытки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял RTVI, что Абхазия использовала поставляемое Россией «по некоммерческой цене» электричество для заработков на майнинге, тратя на него до 45% общего объема энергопотребления. С 29 ноября, напомнил он, российская сторона перешла на поставки электроэнергии в республику по коммерческой цене.

«Рекомендуется воздержаться»

Минэкономразвития России еще 15 ноября в связи с начавшимися в Сухуме акциями протеста рекомендовало туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам — от продажи путевок туда. Абхазское Минтуризма при этом заверяло, что никаких угроз для отдыхающих на курортах нет. Через несколько дней АТОР сообщила, что россияне начали отказываться от запланированного на лето 2025 года отдыха в Абхазии.

Российский союз туриндустрии со своей стороны заявлял, что массового отказа от уже купленных путевок не наблюдается. Эксперты поясняли, что отдыхающие едут главным образом в Гагры и Пицунду, до которых протестные акции не дошли, а Сухум среди туристов особой популярностью не пользовался и раньше.

Причиной политического кризиса в Абхазии стал организованный оппозицией протест против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, гарантирующего права и защищающего бизнес российских инвесторов в республике. На фоне беспорядков, сопровождавшихся захватом правительственных зданий, президент страны Аслан Бжания ушел в отставку, но заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Россия со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы.