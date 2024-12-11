Электроэнергия отсутствует на всей территории Абхазии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

«Остановка [работы] ИнгурГЭС (единственная станция, питающая Абхазию — Прим. ред.), света нет на всей [территории] республике», — сказал собеседник агентства.

С 1 ноября в Абхазии действовали четырехчасовые ограничения в подаче света. Чтобы частично перекрыть дефицит, республика закупает электричество в России.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил ТАСС, что правительство республики оплатило переток электроэнергии из России до пятницы включительно.

«Ночной свет, который есть у нас по перетоку из России, мы оплатили до пятницы включительно. Будут изысканы еще средства для оплаты до вторника», — сказал он.

Что касается дневного света, который подается от ИнгурГЭС на 4 часа 40 минут, то, по словам и.о. главы правитетельства, из-за резкого спада уровня воды в плотине станции, придется сократить дневную подачу до 4 часов.

С 9 декабря электроэнергию в Абхазии с семи утра до девяти часов вечера подают дважды по 2 часа 20 минут. В ночное время ограничения не действуют. Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии также попросил провайдеров 10 декабря отключить интернет с полуночи до семи часов утра для борьбы с незаконным майнингом криптовалюты.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии сообщил, что с 10 декабря школы и детские сады закрыли из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением в республике. По его словам, меры будут действовать до 17 декабря включительно. Сотрудников школ, колледжей и детсадов оповестят, «чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».