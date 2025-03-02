Бадра Гунба избран президентом Абхазии, передает «Апсныпресс» со ссылкой на данные ЦИК частично признанной республики.

По итогам второго тура выборов Гунба получил 54,73% голосов, сообщил глава абхазского ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге 2 марта. Его соперник Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов.

ЦИК Абхазии зафиксировал нарушения во втором туре выборов, они не оказали влияния на результат, сообщил Маршан.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел в субботу, 1 марта. Явка составила около 70%. Первый тур президентских выборов состоялся в середине февраля, по его итогам ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов (46,38% у Гунбы и 36,92% у Ардзинбы), в связи с чем был объявлен второй тур.

В ходе выступления перед своими сторонниками Гунба поблагодарил всех за участие в выборах и гражданскую позицию.

«Это результат доверия, оказанного нам нашим народом. <…> Это должно стать победой всего народа Абхазии», — сказал он.

Бадра Гунба — бывший заместитель предыдущего президента Абхазии Аслана Бжании. Последний был вынужден уйти в отставку в ноябре 2024 года на фоне протестов оппозиции из-за принятия инвестиционного соглашения с Россией. После ухода Бжании с поста президента Гунба возглавлял страну в статусе исполняющего обязанности главы государства.

Перед завершением голосования 1 марта группа вооруженных людей в масках ворвалась на избирательный участок в Цандрипше в Гагрском районе Абхазии. По данным абхазской Генпрокуратуры, нападавшие, «угрожая насилием», повредили избирательную урну, после чего скрылись. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан назвал произошедшее попыткой сорвать выборы.

В российском Следственном комитете сообщили, что часть нападавших задержали, одного из них был ранен ответным огнем и затем госпитализирован. Ведомство возбудило несколько уголовных дел, в том числе о теракте. Маршан сообщил о как минимум двух задержанных подозреваемых, которых госпитализировали после перестрелки с полицейскими.