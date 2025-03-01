В Абхазии завершился второй тур выборов президента. По предварительным данным, в нем лидирует победитель первого тура Бадра Гунба — у него 61,77% (в первом туре — 46,38%). Его конкурент Адгур Ардзинба получил 38,23% (в первом туре — 36,92%).

Так как явка на голосовании составила более 25%, выборы были признаны состоявшимися. Они завершились в 20:00 мск.

Перед завершением голосования произошел нападение неизвестных в масках на избирательный участок в Цандрипше. Они похитили бюллетени и скрылись с места происшествия.

Как пишет телеграм-канал «Новости/ЧП Абхазия», неизвестные были вооружены: они открыли огонь внутри помещения, заставили наблюдателей и членов комиссии лечь на пол, разбили ящик для голосования, похитили часть бюллетеней, оставшиеся — уничтожили на месте.

В штабе Гунбы заявили, что за нападением стоят сторонники Ардзинбы. RT пишет, что избита одна женщина, ей оказывают помощь. Штаб Гунбы обратился к ЦИК Абхазии с требованием при подсчете голосов учесть те бюллетени, которые были «незаконно извлечены из разрушенных урн».

В МВД Абхазии сообщили, что нападавшие на участок в школе в селе Цандрыпш попытались скрыться на авто. Один человек задержан, еще двоих разыскивают. Также, по предварительным данным, произошла перестрелка в поселке Мюссера в Гудаутском районе. По неподтвержденной информации, ранение получил правоохранитель.

Позднее в ведомстве заявили РИА Новости, что нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией оппозиции на первые результаты выборов: «По сути, речь идет уже о политическом терроризме».

Ранее Гунба заявил, что представители Ардзинбы с утра 1 марта предпринимали попытки срыва процесса голосования. По словам политика, в селах Махадыр и Гячрыпш Гагрского района сторонники его оппонента заблокировали избирательные участки и мешали избирателям.

По этому поводу он обратился к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба, генпрокуратуре, МВД, Службе госбезопасности Абхазии и Центральной избирательной комиссии с просьбой немедленно принять меры.

Среди тех, кто отдал свой голос, был также экс-президент Абхазии Аслан Бжания. Всего в списках были указаны 134,5 тыс. избирателей. Избирательные участки были также в Москве и Черкесске. К 18:00, по данным ЦИК, проголосовало почти 90 тыс. человек.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил «Sputnik Абхазия», что избирательные комиссии работают в рамках закона Абхазии и по тем стандартам, которые существуют в большинстве стран. По его словам, со стороны наблюдателей от кандидатов не было никаких замечаний в адрес участковых избирательных комиссий.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что в обеспечении правопорядка задействовано более 1 тыс. сотрудников.

В конце октября 2024 года Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Однако абхазская оппозиция не согласилась с этим документом — в стране начались протесты, в результате которых свой пост покинул президент Аслан Бжания.

Москва со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы. 23 декабря Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию.

В начале февраля Минфин России сообщил, что Москва направила Абхазии деньги на социально-экономическое развитие республики. RT уточняет, что, по данным министерства, речь идет о сумме свыше 344 млн рублей.