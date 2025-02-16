Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не смог преодолеть порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре выборов, поэтому в течение ближайших двух недель в республике состоится второй тур: в нем примут участие двое лидеров голосования — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что предварительные итоги голосования будут объявлены на пресс-конференции, которая состоится в полдень по московскому времени 16 февраля. «В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», — подчеркнул абхазский чиновник.

Голосование в рамках первого тура выборов президента Абхазии завершилось 15 февраля в 20:00 по местному времени, когда закрылись все избирательные участки, где можно было проголосовать, — 152 на абхазской территории и два в России (в Москве и Черкесске). Явка избирателей превысила 55%, в связи с чем ЦИК республики признал выборы состоявшимися.

На пост президента Абхазии претендовали пятеро кандидатов:

бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба,

экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба,

бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц,

вице-президент Бадра Гунба,

председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Президентские выборы в Абхазии носят досрочный характер, решение их провести было принято после ухода в отставку теперь уже бывшего президента страны Аслана Бжании. В ноябре 2024 года на волне массовых протестов против инвестиционного соглашения с Россией глава республики согласился покинуть пост, передав свои обязанности и полномочия Бадре Гунбе, а правительство отозвало проект ратификации документа.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин пояснял RTVI, что отставка президента стала частью предвыборного маневра, по итогам которого ситуация в Абхазии нормализуется, и соглашение с Россией все равно будет подписано. По словам депутата, абхазская оппозиция использовала ратификацию как предлог для нападок на власть.

После отставки Бжании российская сторона временно прекратила продажу турпутевок в Абхазию, где из-за дефицита электроэнергии начались веерные отключения электричества. В конце декабря 2024 года Россия по просьбе Гунбы начала гуманитарные поставки электроэнергии в республику, а в феврале 2025 года направила более 644 млн рублей финансовой поддержки.