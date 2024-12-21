Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Он отметил, что в ближайшие сроки республика не сможет справиться с этой проблемой своими силами.

В обращении к населению республики Гунба рассказал, что из-за проблем с электроэнергией жизнь граждан стала «трудновыносимой». Отключение света на 9-11 часов в сутки Гунба назвал «приговором системе здравоохранения и образования», добавив, что это «ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения».

«Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии», — сказал Гунба (цитата по «Апсныпресс»).

По его словам, сложившаяся ситуация накаляет «внутренние противоречия» в республике, которой сейчас «необходимо преодолеть разобщенность».

«И, что принципиально важно, не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии. Их у нас не много. А главный — Российская Федерация», — добавил и. о. президента.

После того, как Россия стала продавать Абхазии электричество по коммерческой цене, власти республики сообщили о временном закрытии школ и детских садов из-за дефицита энергии.

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее заявил, что Сухум попросил Москву бесплатно предоставить поставить 327 миллионов киловатт-часов в течение 2025 года, но российская сторона пока не ответила.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина заявила, что сейчас Абхазия получает российскую электроэнергию по предоплате в рамках контракта, действительного с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Она добавила, что продление договора пока еще не рассматривалось.

Абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» 18 декабря поручили провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время.