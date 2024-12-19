В Абхазии произошла стрельба во время обсуждения законопроекта о запрете майнинга. Пострадали два депутата, один из них скончался.

Как пишет телеграм-канал «Амра Life», парламентарии Адгур Харазия и Кан Кварчия устроили перепалку, их попытался успокоить Вахтанг Голандзия. В какой-то момент Харазия достал оружие и попытался выстрелить в Кварчию, задев и Голандзию. Канал утверждает, что пуля попала Голандзии в голову, и ранение оказалось смертельным.

Информацию о смерти Голандзии РИА Новости подтвердили в Минздраве Абхазии. Портал «Нужная газета» пишет, что депутат получил «ранения, несовместимые с жизнью», и скончался в Республиканской клинической больнице, несмотря на усилия медиков по его спасению.

Агентство «Апсныпресс» сообщило, что Кварчия ранен в руку и находится в реанимации, но угрозы его жизни нет.

«Sputnik Абхазия» со ссылкой на и. о. министра МВД республики Роберта Киута пишет, что стрелявший в парламенте Харазия скрылся с места происшествия.

Доклады о случившемся были переданы и.о. президента Абхазии Бадре Гунбе, сообщает телеграм-канал «Сухум в эфире». Под председательством главы республики состоялось совещание, на котором присутствовали начальник ГСО Дмитрий Дбар, прокурор Сухума Алхас Агумава и руководитель УВД города Сухум Астамур Хагуш. Они заверили Гунбу, что место происшествия оцеплено, и сотрудники правоохранительных органов тщательно устанавливают обстоятельства ЧП.

Гунба побывал в Республиканской больнице, куда госпитализировали пострадавших после стрельбы депутатов. Министр здравоохранения и главврач сообщили ему, что Кварчия получил ранения средней тяжести и находится в стабильном состоянии.

О ситуации с майнингом и электроэнергией в республике

Ранее парламент Абхазии принял в первом чтении законопроекты, запрещающие майнинг и предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалют.

В случае, если документ будет одобрен, то за добычу цифровой валюты, превышающий 30 кВт, майнерам может грозить до трех лет лишения свободы с конфискацией оборудования. Такое же наказание документом предусмотрено за ввоз в республику оборудования для добычи криптовалюты.

После того, как Россия стала продавать Абхазии электричество по коммерческой цене, власти республики сообщили о временном закрытии школ и детских садов из-за дефицита энергии.

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба ранее заявил, что Сухум попросил Москву бесплатно предоставить поставить 327 миллионов киловатт-часов в течение 2025 года, но российская сторона пока не ответила.

Член правления «Интер РАО» Александра Панина заявила, что сейчас Абхазия получает российскую электроэнергию по предоплате в рамках контракта, действительного с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Она добавила, что продление договора пока еще не рассматривалось.