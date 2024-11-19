Парламент Абхазии во вторник принял отставку президента республики Аслана Бжании, передает местное агентство «Апсныпресс». По его данным, за такое решение проголосовали 28 депутатов, против — один. Исполняющим обязанности президента назначен действующий вице-президент Бадра Гунба.

Бжания подал заявление об отставке в результате многочасовых переговоров, которые проходили ночью в Минобороны Абхазии с участием представителей властей и лидеров оппозиции. Протестующие со своей стороны обязались покинуть занятый ими комплекс правительственных зданий.

По условиям достигнутого соглашения в отставку уходит также премьер-министр Александр Анкваб, на место которого назначат бывшего спикера парламента Валерия Бганбу.

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