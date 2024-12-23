Утром в понедельник, 23 декабря, Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, сообщил ТАСС и. о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

«Сегодня с 07:00 мск начались гуманитарные поставки электроэнергии из России», — сказал Нанба.

Позже в пресс-службе «Черноморэнерго» сообщили агентству, что прежний график подачи электроэнергии, введенный с 1 ноября, начал действовать с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

По словам гендиректоа компании Тимура Джинджолия, социальный переток должен был начаться в январе, но учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением, Россря начала поставки раньше времени, с 00:00 23 декабря.

Он отметил, что предположительно, это 327 млн кВт/ч социального пакета и электроэнергии хватит до марта месяца.

Также Джинджолия пояснил, что сейчас Абхазия не закупает электроэнергию, последняя оплата была произведена в пятницу в размере 23 млн. рублей. Минфин республики ранее заявил, что на покупку электроэнергии в 2024 году потрачено порядка 700 млн рублей.

По словам Джинджолии, график четырехчасовых отключений, к которому вернулись с началом социального перетока, дает возможность экономить ежесуточно около 1 млн кВт/ч при потреблении 9 млн кВт/ч в сутки.

Гендиректор «Черноморэнерго» добавил, что борьба с незаконным майнингом продолжается, и обратился к населению по возможности экономить электроэнергию и вносить оплату за потребленный свет своевременно.

В конце октября Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Однако абхазская оппозиция не согласилась с этим документом — в стране начались протесты, в результате которых свой пост покинул президент Аслан Бжания.

Россия со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы.

С 9 декабря в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электроэнергии, согласно которым с семи утра до девяти часов вечера ее подают дважды по 2 часа 20 минут. В ночное время ограничения не действуют. Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии также попросил провайдеров 10 декабря отключить интернет с полуночи до семи часов утра для борьбы с незаконным майнингом криптовалюты.

Из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением в республике приостановили работу школы и детские сады.