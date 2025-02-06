Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики. Об этом говорится на сайте Минфина России по итогам встречи главы ведомства Антона Силуанова с политическим деятелем Бадрой Гунбой.

«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договоренностями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России А. Г. Силуанова с видными политическим деятелем Абхазии Б. З. Гунба, 6 февраля 2025 г. в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития Республики», — сказано в сообщении.

RT уточняет, что, по данным Минфина, Россия на поддержку социально-экономического развития Абхазии направила свыше 344 млн рублей.

Ранее Силуанов сказал, что Россия и Абхазия имеют устойчивые бюджетные взаимоотношения, и все перспективные планы сотрудничества будут соблюдаться.

«В первую очередь будем обращать внимание на выполнение тех обязательств перед людьми, [на] проекты, которые реализуются с помощью государственных ресурсов», — отметил министр.

Гунба накануне заявил, что абхазская и российская стороны договорились о дальнейшей поддержке бюджетников Абхазии.

«Все обязательства, которые были приняты, будут реализованы. Безусловно, это отразится на тысячах граждан нашей страны. За что, безусловно, благодарен (коллегам — прим. ТАСС)», — сказал он.

Бадра Гунба до 10 января исполнял обязанности президента Абхазии, а в настоящий момент находится в отпуске в связи с участием в избирательной кампании.

В конце октября 2024 года Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Однако абхазская оппозиция не согласилась с этим документом — в стране начались протесты, в результате которых свой пост покинул президент Аслан Бжания.

Москва со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы. 23 декабря Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию.