В 2025 году Абхазия примет около 2 млн туристов, а открытие аэропорта в Сухуме добавит еще 150—200 тыс. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Первый полет и ожидаемое открытие аэропорта в Сухуме — важное событие и для жителей республики и, конечно, для российских туристов. Но я бы оценил его возможную роль в росте турпотока в Абхазию в 5—10% к турпотоку 2024 года. Мы ожидаем, что в этом году Абхазия примет около 2 млн туристов», — сказал он RTVI.

По словам Ромашкина, новый аэропорт может добавить к этому числу еще около 150—200 тыс. туристов. Такой маленький прирост вице-президент АТОР объяснил тем, что все будет зависеть от стоимости авиабилетов и географии полетов.

«В Абхазию приезжают туристы из ста городов, то есть потребность в перелетах есть в ста направлениях. Не думаю, что аэропорт в первый год справится с этой задачей. Тем более, что у него очень сильный конкурент — это аэропорт Адлера, который летает как раз, если не ошибаюсь, по ста направлениям. Он пока что более привычен», — добавил Сергей Ромашкин.

Как объяснил вице-президент АТОР, разлив мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе не повлияет на турпоток в Абхазию.

«Аудитория Анапы и аудитория Абхазии — это совершенно разные туристы, разный профиль клиента. Не думаю, что анапские туристы могут оказаться на берегах Абхазии. Скорее это произойдет в направлении Крыма. Мы ожидаем, что те, кто изменит в этом году Анапе, окажутся в Феодосии, в Судаке или в Большой Ялте», — заключил Сергей Ромашкин.

7 февраля первый за 32 года самолет приземлился в восстановленном Международном аэропорту Сухума имени В. Г. Ардзинбы. Его выполнила российская авиакомпания «ЮВТ Аэро». На борту находился 21 пассажир, среди которых был и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и группа абхазских студентов.

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией может наладиться в мае этого года, в преддверии летнего сезона.