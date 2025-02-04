На 12 участках пляжей в Анапе утром 4 февраля обнаружили повторные выбросы мазута «разной интенсивности». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, нефтепродукты обнаружили на территории Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара.

«Новые выбросы на каждом из участков убирают в первую очередь», — говорится в телеграм-канале оперштаба.

В МЧС России сообщили, что по состоянию на 4 февраля обследовано 265 километров берега в Краснодарском крае, с береговой линии вывезено более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошло несколько выбросов в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В начале января Путин назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства счел произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.