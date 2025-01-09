Для минимизации ущерба после ЧС с разливом мазута в Черном море пока делается недостаточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 9 января. Фрагмент видеозаписи мероприятия приводит телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба пока явно недостаточно», — сказал глава государства.

Российский лидер поручил создать федеральный оперативный штаб на месте катастрофы и решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров, а также разработать план их подъема.

«Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — заявил Путин.

Он отметил, что это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов, техники и выделением заранее необходимых финансовых ресурсов.

«Проблем много и технических, и финансовых, технологических, нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. И прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом», — сказал президент.

Вместе с тем Путин поблагодарил волонтеров за их гражданскую позицию при оказании помощи по ликвидации последствий разлива мазута.

«Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии и катастрофы», — сказал он.

Президент назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию как критическую и сказал, что негативные последствия с точки зрения экологии неизбежны.

На Кубани по решению Путина ввели режим ЧС федерального уровня. Позднее ЧС регионального уровня объявили в Крыму и Севастополе. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на территории Евпатории и Сакского района.

Глава МЧС России Александр Куренков доложил на совещании Владимира Путина с членами правительства 9 января, что основной объем мазута с затонувших в Черном море танкеров, который был выброшен на побережье Краснодарского края, собран.

По словам Куренкова, из-за сильного ветра и нагонной волны почти каждый день фиксируются повторные локальные выбросы нефтепродуктов на берег, однако они оперативно ликвидируются. Кроме того, для откачки мазута из затонувших судов из Санкт-Петербурга к месту проведения работ доставили специализированную нефтесборную систему. Установка собрана и готова к работе, заявил министр.

Глава ведомства уточнил, что на текущий момент в акватории Керченского пролива специалисты обследовали более 1,5 тысячи квадратных километров, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Недалеко от береговой линии, в том числе в порту Анапы, с использованием сорбента обработано порядка 38 тысяч квадратных метров акватории, собрано более 14 тонн нефтепродуктов.