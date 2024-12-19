Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута с танкеров в Черном море.

«Во первых, это, конечно, беда экологическая. Это совершенно очевидно. Правоохранительный органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — сказал Путин.

По словам главы государства, с танкеров, потерпевших крушение, вытекло 40% топлива.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Какое количество мазута попало в воду, власти точно сказать не смогли.

В Темрюкском и Анапском районах Кубани ввели ЧС муниципального уровня. Жители Анапы публикуют в соцсетях видео пляжей в пятнах мазута и испачканных в нефтепродуктах птиц, которые не могут взлететь.

Накануне в пресс-службе МЧС сообщили, что на берегу Черного моря уже собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В очистке побережья принимают участие порядка 2,7 тысяч человек. До этого в ведомстве передавали, что в работе на берегу задействованы более тысячи человек и свыше 100 единиц техники.

19 декабря врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов заявил, что убрано более 860 тонн загрязненного грунта.

«Продолжается мониторинг береговой линии на протяженности 70 км. Дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен не обнаружено», — добавил он.