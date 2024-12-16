В четырех населенных пунктах Краснодарского края введен режим повышенной готовности из-за утечки нефтепродуктов с затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания с главой Минприроды Александром Козловым и вице-премьером Виталием Савельевым. При этом власти пока не смогли точно назвать, сколько мазута вытекло в Черное море.

По словам Кондратьева, на данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега, поэтому рисков для экологии региона нет, заметил он.

«Сегодня мы не видим рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае. В границах четырех населенных пунктов Темрюкского района действует режим «повышенной готовности». Режим ЧС введем в случае, если пятно мазута достигнет берега Таманского полуострова», — приводит слова губернатора пресс-служба краевой администрации.

Также Кондратьев обратился с просьбой оперативно провести работы в акватории и не допустить, чтобы пятно мазута достигло берега.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что пока преждевременно говорить о количестве попавшего в Черное море мазута. По его словам, часть нефтепродуктов остается внутри танкеров на дне акватории.

«Пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря. Из-за температурных режимов мазут остается на дне», — рассказал журналистам глава Минприроды.

Он отметил, что в ближайшее время водолазы «Морсспасслужбы» обследуют разрушенные танкеры и составят об этом заключение.

Пока, по словам министра, главная задача руководства оперативного штаба заключается в патрулировании места аварии, чтобы при случае обнаружения пятна мазута, локализовать его. Глава Минприроды договорился с кубанским губернатором заниматься патрулированием не только на воде, но и на берегу.

По словам Козлова, при стабилизации погодных условий необходимые замеры также проведут специалисты Росприроднадзора.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный в разговоре с ТАСС рассказал, что из каждого танкера вытекло «примерно по 1,5 тыс. тонн мазута», поскольку повреждения были как в корпусе «Волгонефть 212», так и «Волгонефть 239». Таким образом, по его оценке, в море могли попасть порядка 3 тыс. тонн нефтепродуктов.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в беседе с RTVI заявил, что большую часть разлитого в воде мазута собрать уже не получится, и поэтому нефтепродукт «осядет на дно и отравит донную живность».

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров». В службах морского поиска и спасения расказали, что один танкер строился в 1980-м, другой — в 1984 году.

16 декабря в управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщили, что в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, проходят обыски. Следователи изучают необходимые документы и отчеты, а также информационные сводки экипажей о чрезвычайных погодных условиях. Также в СК запланировали допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.

По информации следствия, танкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года.