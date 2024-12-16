Аварию с двумя нефтетанкерами «Волгонефть», затонувшими около Крыма, следовало ожидать, поскольку эти суда были построены достаточно давно, заявил RTVI координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. По его словам, ближайшие несколько лет регион и его экосистема будут испытывать последствия разлива мазута в Керченском проливе.

15 декабря около Керчи во время шторма затонули два танкера, перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Экипаж одного корабля спасли в тот же день, кроме одного человека — он погиб от переохлаждения. Моряков со второго судна эвакуировали 16 декабря. Возбуждены два уголовных дела. В зоне ЧП сейчас работают сотрудники Росморречфлота, МЧС и других ведомств, туда же прибыли глава Минприроды Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Сколько всего мазута попало в воду, власти пока не объявляли.

О причинах ЧП и особенностях мазута

Эксперт отметил, что так как оба танкера были изготовлены еще во времена СССР и успели «пережить период общего упадка», то аварию с ними «можно было ожидать».

Кроме того, добавил он, у кораблей, которые ходят в Керченском проливе, есть проблемы «с дисциплиной, в том числе с навигацией, судовождением». По его словам, это связано в том числе с боевыми действиями и периодическими атаками БПЛА.

Согласно открытым данным, продолжил Шкрадюк, оба судна везли в общей сложности около 8 тыс. тонн мазута, вероятнее всего, на экспорт. В России этот нефтепродукт не перерабатывают в бензин, дизельное топливо (солярку) и так далее, а перевозят, например, в Индию, уточняет собеседник RTVI, где находятся «самые большие нефтеперерабатывающие заводы в мире».

«В чем особенность мазута? Он тяжелый, то есть плотность мазута близка к плотности воды, и часть нефтепродуктов в результате будет плавать на поверхности воды, а часть — идти на дно. Из-за шторма этот слой мазута, который вылился из танкеров, волнами будет разбит на мелкие капельки. И вот эти капельки течением разнесет по большой территории, причем я даже затрудняюсь сказать, насколько большой», — сообщил эксперт.

О проблемах сбора мазута после разлива в Керченском проливе

По словам Шкрадюк, в Керчи и порту Тамань сейчас не хватит мощностей (то есть кораблей с бонами и сорбентом, предназначенных для сбора нефти), потому что они рассчитаны на десятки, а не тысячи тонн разлитого нефтепродукта.

«Эти крошечные суда будет швырять по морю как щепки, боны не удержат мазут, потому что он быстро будет разбиваться волнами на капли не на поверхности, а в толще воды. То есть оградить место разлива не получается. Все эти капельки мазута будет уносить течением, которое есть в Керченском проливе», — пояснил специалист.

Собеседник RTVI уточнил, что большая часть разлитого в воде мазута «собрана не будет», нефтепродукт «осядет на дно и отравит донную живность».

«Поскольку мазут разобьется на мелкие капельки, его нельзя будет отделить от воды. Рыбы будут дышать жабрами, пропуская через себя воду, — мазут будет оседать на жабрах. Этими рыбами будут питаться дельфины, они тоже будут травиться мазутом. В мазуте, как и вообще в нефтепродуктах, есть разные вредные примеси. Помимо этого, он будет выбрасываться на берег, где появится черная пленка. На какой протяженности берега — заранее судить нельзя», — добавил он.

О последствиях разлива мазута около Керчи для региона

Шкрадюк отметил, что общее правило при разливе нефти такое — «надо действовать так же быстро, как при ядерной аварии», то есть следует изолировать «место разлива в считанные часы, иначе потом это разойдется и не уберешь». Он напомнил, что в первые часы специалисты были заняты спасением людей, а не ликвидацией последствий аварии.

«Значит, сотни или тысячи квадратных километров моря практически на всю глубину — от поверхности до дна — будут загрязнены. До весны определенно загрязнение сохранится. Кроме того, не стоит забывать о птицах, так как сильно облепленная нефтепродуктами птица не может летать, а в холодную погоду она резко теряет теплозащиту и погибнет, скорее всего, от холода», — сообщил собеседник RTVI.

Из-за произошедшего в Керченском проливе потери для птичьего поголовья, для которых эта зона является ключевой территорией, «будут значительными», добавил эколог.

При этом он заявил, что сравнивать ЧП около Керчи с катастрофой на Чернобыльской АЭС нет смысла, потому последствия разлива не растянутся на десятилетия.