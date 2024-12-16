ЧП в Керченском проливе, где затонули два танкера, на которых было в общей сложности около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, — это экологическая катастрофа, и уже сейчас «нужно бить в колокола». Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по экологии Анатолий Грешневиков.

«Ждем, что Росприроднадзор установит, главное, чтобы последствия не скрывали — ни сами объемы, ни последствия, потому что обычно всегда затушевывают, прячут, чтобы не бить в колокола. Я считаю, что бить в колокола надо! И не только России, а и Турции, Грузии, Украине, Казахстану, Ирану», — сказал депутат.

Грешневиков отметил, что каждое судно, согласно данным СМИ, перевозило по 4 тыс. тонн нефтепродуктов, и в таких случаях должно быть «особое отношение к природоохранным мероприятиям». По его словам, любой разлив нефтепродуктов — это «удар по экосистеме».

«И это печально для всех стран, у которых есть выход к Черному морю. Дельфины, рыба, моллюски, водоросли… И так биоразнообразие сокращается. А если учесть, что в Черном море еще большие запасы сероводорода, и мы сидим уже десятки лет на такой опасной экологической бомбе, то это еще больше усугубляет ситуацию. Говорить об экологической катастрофе нужно и можно. Экологические последствия уже плохие», — отметил Грешневиков.

О ЧП около Керчи

В воскресенье, 15 декабря, у мыса Такиль в южной части Керченского пролива затонули два танкера. У судна «Волгонефть 212», которое перевозило около 4 тыс. тонн мазута, треснул корпус. Это произошло во время шторма. Вскоре корабль ушел под воду. На его борту были 13 человек, один погиб из-за переохлаждения, остальных эвакуировали.

В том же районе затонул танкер «Волгонефть 239», который также перевозил около 4 тыс. тонн мазута. Судно вначале дрейфовало к берегу, а потом село на мель. Весь экипаж эвакуировали.

ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении двух дел после того, как около Керчи затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Позднее в пресс-службе СК заявили, что переквалифицировали одно из дел на более тяжкую статью ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

16 декабря в ведомстве рассказали, что в июле оба нефтетанкера проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов, а 10 ноября «Волгонефть 212» вышла из порта «Саратов» и отправилась в порт «Кавказ». Туда же отправился танкер «Волгонефть 239», который 16 ноября вышел из порта «Азов».

Сейчас идут допросы моряков, а в фирмах, где танкеры проходили техосмотры, изымаются документы, уточнили в СК. Кроме того, следовали планируют допросить судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.

О реакции властей на произошедшее

Пресс-служба правительства России сообщила 16 декабря, что вице-премьер Виталий Савельев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о ходе спасательной операции в Керченском проливе.

Савельев рассказал о спасении экипажа танкера «Волгонефть 239», добавив, что как только наладится погода, к осмотру судов приступят водолазы.

«В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете», — говорится в заявлении.

На месте ЧП работают сотрудники Росморречфлота Минтранса России, МЧС России и других ведомств. В пресс-службе кабмина уточнили, что также ведется «непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации».

Для оценки возможных экологических последствий на место ЧП прибыли глава Минприроды Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.