Спасатели завершили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239», севшего на мель после дрейфа у берегов Тамани, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Керченском проливе недалеко от берега начали тонуть два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие в совокупности до 8 тыс. тонн нефтепродукты. На первом находились 13 человек, на втором — 14.

По данным МЧС, «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239» стал дрейфовать. На спасение моряков отправились вертолет Ми-8 и спасательный буксир «Меркурий».

Позже в ведомстве сообщили о гибели одного члена экипажа «Волгонефти 212». С судна эвакуировали 12 моряков.

ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении двух дел после того, как около Керчи затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Позднее в пресс-службе СК заявили, что переквалифицировали одно из дел на более тяжкую статью ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечает, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом. Собеседник агентства пояснил, «одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено».

Согласно другой версии, причиной ЧП стала «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров», пишет «Интерфакс». В службах морского поиска и спасения расказали, что один танкер строился в 1980-м, другой — в 1984 году.