Погиб один член экипажа танкера «Волгонефть 212», затонувшего в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе МЧС России. С судна эвакуировали 12 моряков. О судьбе экипажа второго танкера, который терпит бедствие в том же районе, власти пока не сообщали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и созданию рабочей группы во главе с главой Минтранса России Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий разлива топлива в зоне ЧП.

ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении двух дел после того, как около Керчи затонули танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Позднее в пресс-службе СК заявили, что переквалифицировали одно из дел на более тяжкую статью ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

Глава отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак в разговоре с РЕН ТВ заявил, что танкер «Волгонефть» не предназначен для работы зимой. Он добавил, что судам такого типа запрещено выходить в море, но здесь это правило было нарушено. Глушак добавил, что, по последним данным, на танкере не было гидрокостюмов.

Очевидец рассказал РЕН ТВ, что у «Волгонефти 212» отделился бак и корма, а спасатели не могли близко подойти к кораблю из-за высоких волн. Когда капитан принял решение отплыть к берегу, танкер сел на мель, рассказал собеседник телеканала. По его словам, вертолет МЧС вытащил семь человек, еще шестерых спасли с помощью буксира, а «люди прыгали в холодную воду, чтобы выжить».

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что экипаж поврежденного танкера «Волгонефть 239», по предварительным данным, находится на борту, с ним поддерживается связь.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе недалеко от берега начали тонуть два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие в совокупности до 8 тыс. тонн нефтепродукты. На первом находились 13 человек, на втором — 14-ть.

В МЧС сообщили, что «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239» стал дрейфовать. На спасение моряков отправились вертолет Ми-8 и спасательный буксир «Меркурий».

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечает, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом. По данным собеседника агентства, «одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено».

Другая версия — «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров», пишет «Интерфакс». В службах морского поиска и спасения отметили, что один танкер строился в 1980-м, другой — в 1984 году.

«Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать», — уточняет собеседник агентства.

Shot пишет, что первый сигнал бедствия экипаж «Волгонефти-212» отправил утром, спустя час после крушения, через некоторое время спасателям поступил сигнал и от «Волгонефти-239». Телеграм-канал сообщает, что первый танкер перевозил 4 250 тонн, второй — 4 300 тонн.

«У “Волгонефти 212” разломилась носовая часть, корма дрейфовала в сторону Темрюкского залива. Экипаж судна спасен, один человек погиб. Танкер “Волгонефть-239” сел на мель в 82 км от берега. На борту — 14 человек, угрозы их жизни нет. Помимо больших волн, работа в районе крушения танкеров осложняется сильной облачностью», — говорится в посте.