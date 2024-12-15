В Керченском проливе в 8 км от берега тонет танкер «Волгонефть 212», на борту которого около 4,3 тыс. тонн мазута и 13 человек, сообщает «Интерфакс». По его данным, к кораблю направлено спасательное судно. Позднее агентство уточнило, что бедствие терпит еще один корабль.

В МЧС России сообщили, что к месту ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, а из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий».

Shot отмечает, что второе судно — это танкер «Волгонефть 239», на борту которого тоже 13 человек. По данным телеграм-канала, люди ждут помощи около четырех часов, а причиной ЧП стали мощные волны. Shot уточняет, что сначала была повреждена «Волгонефть-212», через час — «Волгонефть-239».

UPD: как рассказали в МЧС, на борту одного судна 13 человек, второго — 14. По данным ведомства, «Волгонефть 212» села на мель, «Волгонефть 239» легла в дрейф. В Росморречфлоте заявили, что всего на двух танкерах было 29 человек. В результате крушения танкеров в Черном море произошел разлив нефти, прокуратура начала проверку.

Танкер «Волгонефть 212» приписан к одному из портов Санкт-Петербурга, его владельцем является пермская компания «Кама Шиппинг». Гендиректор компании Константин Сельков сообщил изданию «Подъем», что выдвинулся в район, где произошел инцидент, комментировать ситуацию он отказался.

Baza пишет, что на борту двух танкеров в общей сложности находится более 8 тыс. тонн нефти и мазута и 27 человек, на данный момент спасены восемь из них, травм ни у кого нет. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что восемь моряков «Волгонефть 212» подняты из воды, спасение пяти человек продолжается.

Mash пишет, что «волны разрубили напополам танкер “Волгонефть-212” возле берегов Керчи». Телеграм-канал со ссылкой на очевидцев утверждает, что это уже второй случай, когда грузовой корабль компании «Кама Шиппинг» тонет из-за поломки корпуса, ранее такое произошло с танкером «Волгонефть-139».

«В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул», — говорится в посте.

По данным Mash, «Волгонефть-212», построенный 55 лет назад, в 1990-х был «укорочен до стандартов “река — море”».