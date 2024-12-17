Туристы, посещающие черноморские курорты, столкнутся с последствиями утечки нефтепродуктов с затонувших в море танкеров «Волгонефть». Об этом заявил эколог Сергей Костарев в беседе с «Инфо24».

Эколог рассказал, что поскольку авария произошла в холодное время года, то быстро и качественно очистить акваторию от мазута не получится. Море не сможет переработать нефтепродукты «естественным путем», и поэтому они закоксуются, затвердеют и опустятся на дно, отметил эксперт.

«Туристы столкнутся с нефтяными и мазутными отложениями. Они коксуются, становятся твердыми, и вполне возможно, что на берег будет их выкидывать. Там не будет нефть плавать или мазут такой жидкий, но вот эти отложения на берегу, на камнях будут заметны», — поделился Костарев.

По его словам, очистку моря также будет затруднять шторм, часто бушующий в холодное время года. В итоге, ликвидация всех последствий техногенной катастрофы может затянуться на десятки лет, считает эколог.

В качестве примера он напомнил об аварии с разливом нефти у берегов Аляски в марте 1989 года. Тогда нефтяной танкер «Эксон Валдиз» (Exxon Valdez) налетел на риф в проливе Принца Вильгельма, в результате чего в море вылилось около 260 тыс. баррелей (примерно 40,9 млн литров) нефти, образовав пятно в 28 тыс. кв. км.

«Там 20 лет последствия потом расхлебывали, находили умерших птиц, снижение биоразнообразия в море было, но там холодное северное море. Здесь потеплее и процесс восстановления, наверное, будет быстрее, но все равно это займет довольно длительный период. К сожалению, вообще это большая проблема для акватории в целом», — отметил эколог.

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты с танкеров вынесло на берег. По его словам, пятна мазута обнаружены на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе.

В Темрюкском и Анапском районах Кубани ввели ЧС муниципального уровня.

Пятна мазута продолжают распространяться течением и ветром, пишет Mash. Больше всего пострадал пляж Витязево, «остатки могут дойти до Сочи и Дагомыса», утверждает канал. Жители Анапы публикуют в соцсетях видео пляжей в пятнах мазута и испачканных в нефтепродуктах птиц, которые не могут взлететь.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Какое количество мазута попало в воду, власти точно сказать не смогли.