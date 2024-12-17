В Краснодарском крае вынесло на берег мазут, разлившийся после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, пятна мазута обнаружены на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе. В двух муниципалитетах развернуты оперативные штабы. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России. На месте работают почти 270 сотрудников оперативных служб и 50 единиц техники, сообщил Кондратьев.

Накануне, 16 декабря, глава региона писал, что обратился к федеральным властям с просьбой «максимально провести работы в море, чтобы избежать попадания мазута на берег».

По данным Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры, нефтепродукты обнаружены на пляжах станицы Благовещенская, в районе устья реки Можепсин в Анапе и в границах береговой полосы поселка Веселовка. В Темрюкском и Анапском районах Кубани введен ЧС муниципального уровня.

Пятна мазута продолжают распространяться течением и ветром, пишет Mash. Больше всего пострадал пляж Витязево, «остатки могут дойти до Сочи и Дагомыса», утверждает канал. Жители Анапы публикуют в соцсетях видео пляжей в пятнах мазута и испачканных в нефтепродуктах птиц, которые не могут взлететь.

Блогер Юрий Озаровский выложил несколько видеороликов очевидцев, на которых видны залитые мазутом пляжи «Лазурный берег» в Анапе и «Жемчужина России» в Витязево. По мнению блогера, если не поставить боны, загрязнение скоро доберется и до Центрального пляжа Анапы.

Очищать пляжи помогают волонтеры. По словам Озаровского, они собирают нефтепродукты «буквально руками, накат волной уносит обратно в воду». При этом девать мазут некуда, поскольку «пластиковые мешки не выдерживают нефтяной жижи», утверждает блогер.

«Песками такую катастрофу не прикрыть, хоть все дюны разровняй, не поможет», — пишет он.

«Рано или поздно ударит по человеку»

Каждый затонувший в Керченском проливе танкер потерял около 1,5 тыс. тонн мазута, сообщил завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный. По мнению ученого, вынесенное на пляжи Анапы топливо может быть только частью разлившихся нефтепродуктов.

«Вчера вечером [мазутное пятно] было как раз в сторону Анапы. <…> Было довольно большое скопление, я бы сейчас сказал, что более 100 кв. м. Но, предположительно, оно не основное», — сказал Станичный.

По данным Shot, всего в Черное море попало более 4,2 тыс. кубометров мазута. Глава Минприроды Александр Козлов ранее отмечал, что оценивать объем попавшего в море мазута преждевременно. По его словам, часть нефтепродуктов находится внутри затонувших танкеров и остается на дне из-за низких температур.

По данным оперативных служб, танкеры перевозили более 9 тыс. тонн мазута, часть резервуаров на судах осталась неповрежденной. Сотрудники Росприроднадзора проводят оценку загрязненной мазутом площади, берут анализы воды и почвы, сообщила глава ведомства Светлана Радионова. «Результаты лабораторных исследований в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб. Проводится оценка эффективности и достаточности принимаемых мер», — отметила она.

ЧП может стать «большой проблемой, которая рано или поздно ударит по человеку», предположил в разговоре с 93.RU эколог-биолог Вениамин Голубитченко. В первую очередь пострадают водные обитатели, а затем те, кто ими питается, считает он. При этом вред от нефтепродуктов может накапливаться годами, отметил Голубитченко.

Разлив мазута может на ближайшие два года сорвать купальный сезон на пляжах Анапы, предполагает Mash. «По нашим данным, последний раз такое случалось в 90-х годах. Тогда на ликвидацию последствий ушло 10 лет», — пишет канал.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) надеются, что ЧП устранять в ближайшие недели, и опасности для купального сезона нет.

«За последние, наверное, 10 лет пару таких историй случалось. Я думаю, в пределах двух-трех недель ситуация будет устранена», — сказал «Подъему» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Он отметил, что российские туристы начинают покупать путевки на отдых внутри страны в марте-апреле, поэтому пока оценивать влияние разлива мазута на туризм преждевременно.