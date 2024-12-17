ЧП с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, часть из которых достигла побережья Кубани, не превратилось в катастрофу по двум причинам — из-за холодной погоды и шторма. Об этом RTVI заявил кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии КФУ им. Вернадского Константин Работягов.

«На нашей стороне оказались два фактора. Во-первых, вода холодная, то есть растворимость токсинов сейчас меньше, чем в теплое время. Иначе ситуация была бы совсем плохая. Во-вторых, благодаря шторму все это дело [мазут] перемешивается с песком и получаются удобные для утилизации комочки, которые можно лопатой или бульдозером сгребать», — сказал он.

Определенная часть разлитого мазута, продолжил эксперт, окажется на дне, но в течение двух-трех месяцев его постепенно выбросит на берег или унесет в Черное море.

«И если вот местные власти каким-то образом сподобятся, чтобы потихонечку это дело все убрать до начала весны, то, вероятно, неприятностей можно будет избежать. Кроме того, течение в проливе достаточное сильное, и эти комочки будут в воде постепенно растворяться. Также их будет выносить в Черное море и гонять там по кругу. Для него [моря] такие объемы [мазута] не критичны», — сообщил Работягов.

В худшем случае, добавил специалист, если необходимые меры не будут приняты, то водорастворимые компоненты мазута «потихонечку начнут травить» мелкую рыбу.

«Планктон подохнет, мелкой рыбе есть будет нечего, она тоже помрет. Это не катастрофа, конечно, но на поголовье промысловых рыб, на тех, которые обитают в районе пролива, может негативно сказаться, то есть ее количество уменьшится. Повторюсь, что глобальной катастрофы, такой, чтобы “все померли”, не будет. Но может сказаться так, что рыбы станет существенно меньше в весенний период», — сказал собеседник RTVI.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров». В службах морского поиска и спасения рассказали, что один танкер строился в 1980-м, другой — в 1984 году. Возбуждены два уголовных дела.

17 декабря глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пятна мазута вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. В ликвидации последствий задействованы 267 человек и 50 единиц техники. Также он заявил, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.

Baza со ссылкой на местных жителей писал, что боновых заграждений, которые локализуют зону разлива, нет, поэтому нефтепродукты из затонувших в Керченском проливе двух танкеров продолжают расплываться.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный сообщил ТАСС, что в акваторию Черного моря могло попасть около 3 тыс. тонн мазута.