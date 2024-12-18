На берегу Черного моря уже собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов, попавших в воду и на пляж в результате крушения двух танкеров «Волгонефть», сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, спасателям удалось очистить более 8 км побережья.

«Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ — порядка 80 тонн», — говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что на данный момент в очистке побережья принимают участие порядка 2,7 тысяч человек. До этого в ведомстве передавали, что в работе на берегу задействованы более тысячи человек и свыше 100 единиц техники.

При этом данные, полученные со спутников, говорят о том, что мазут продолжает вытекать в море из затонувшего танкера. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный. По его словам, из-за сильного ветра нефтепродукты продолжают распространяться на восток, в сторону краснодарского побережья.

Ранее в этот день краснодарское управление МЧС сообщало, что территория загрязненной мазутом зоны выросла с 35 до 49 км и теперь охватывает побережья Темрюкского района и города Анапы. В связи с этим до 70 км увеличилась территория патрулирования.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что основное скопление нефтепродуктов «сосредоточено в трех местах» — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Какое количество мазута попало в воду, власти точно сказать не смогли.

В Темрюкском и Анапском районах Кубани ввели ЧС муниципального уровня. Жители Анапы публикуют в соцсетях видео пляжей в пятнах мазута и испачканных в нефтепродуктах птиц, которые не могут взлететь.