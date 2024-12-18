В Краснодарском крае по результатам круглосуточного мониторинга выявлены новые участки выброса нефтепродуктов на береговую линию после ЧП с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Андрея Потахова, территория загрязненной мазутом зоны выросла с 35 до 49 км, передает «Интерфакс».

«Зона проведения работ увеличена до 49 км, которая охватывает побережья Темрюкского района и города Анапы», — сказал он.

Потахов добавил, что территория маршрута патрулирования увеличена до 70 км.

Днем 17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал “России 24”, что протяженность береговой линии с выбросами нефтепродуктов составила 35 км — начиная от Темрюка и заканчивая Анапой.

Глава региона также заверил, что пляжи полностью очистят от выбросов нефтепродуктов к предстоящему курортному сезону.

«Мы прекрасно понимаем, что курортный сезон мы никак не можем пропустить. Тысячи россиян привыкли отдыхать на побережье Черного моря, в Анапе, мы не можем сделать так, чтобы к курортному сезону нефтепродукты были на пляжах. Их точно не будет, я могу вас в этом заверить», — сказал Кондратьев.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров».

СКР завел два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, позднее одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

В результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов, в ряде населенных пунктов Краснодарского края ввели режим в ЧП.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный сообщил ТАСС, что в акваторию Черного моря могло попасть около 3 тыс. тонн мазута.