В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков по итогам прошедшего в Анапе заседания Правительственной комиссии.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — предложил министр.

По его словам, эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, «а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства».

О том, что в регионе могут ввести режим ЧС федерального уровня, ранее в этот день говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе ЧС краевого масштаба.

По информации МЧС, работы по уборке нефтепродуктов продолжаются по пяти секторам в Темрюкском районе и Анапе. Спасателям уже удалось собрать порядка 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, из них на полигоны вывезено более 23 тыс. тонн. Также, по данным МЧС, на данный момент волонтеры спасли более тысячи птиц.

Ранее в этот день министр по чрезвычайным ситуациям посетил зону ликвидации разлива нефтепродуктов. Он заявил, что впереди еще много работы по устранению загрязнений, на данный момент выполнено только 15% от необходимых работ. Куренков отметил, что главной задачей является вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизация.

Также в приоритете остается очистка акватории и обследование дна моря, добавил министр. По его словам, сотрудники МЧС работают на труднодоступных участках в круглосуточном режиме. Также в ликвидации последствий задействованы подразделения Морспасслужбы, территориальные подсистемы РСЧС и волонтеры.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Часть мазута вытекла из резервуаров потерпевших крушение танкеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Спустя несколько дней выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. Из-за утечки мазута пострадала местная фауна: помощь потребовалась множеству птиц, произошла массовая гибель азовских дельфинов.