На Черноморское побережье Краснодарского края пришел «цыганский» шторм, который назвали так турецкие метеорологи, поскольку он зародился в Румынии. С пляжей Анапы уже уносит мешки с мазутом, которые успели собрать волонтеры после крушения двух танкеров в Керченском проливе, но вывоз отходов так и не был организован.

По данным синоптиков, в ближайшие часы и днем 23 декабря высота волн в море может достигать 5 метров, а скорость порывов ветра — 111 км/час. «К сожалению, надо было бить мне в набат раньше по мешкам. Теперь уже что», — пишет в своем телеграм-канале активист Макс Анапский. Другие волонтеры выкладывают видео с пляжа, показывая, как мазут вытекает с водой из порванных волнами пакетов.

Правозащитники и волонтеры направили президенту петицию о введении режима ЧС регионального уровня. «Сегодняшний шторм сделает пирог из мазута не 30 см, а 50 см, и нужно больше техники, времени на раскачку нет», — сообщил автор канала.

Загадочный танкер

Судя по онлайн-карте на сайте marinetraffic.com, в Керченском проливе находятся несколько судов. Макс Анапский отмечает, что среди них — танкер «Капитан Пермяков», который ранее назывался «Волгонефть-169».

«Именно два танкера такого типа потерпели крушение. Сегодня ночью прогнозируются волны 4 метра, именно 4 метра волны были в момент катастрофы», — пишет автор канала. Ранее в Госдуме требовали проверить все танкеры «Волгонефть» на предмет соответствия нормам безопасности.

Вскоре активист сообщил, что танкер перестал отображаться на карте. «23 часа назад судно выключило АИС (AIS, автоматическую идентификационную систему, Automatic Identification System). Скорость у него была 5 узлов и давало подход в Ростове-на-Дону на 24 декабря. Не факт, что судно встало на якорь, а не идёт в Ростов», — цитирует он своего подписчика.

«Завтра с утра мы узнаем самое главное, будет ли второй выброс мазута и насколько замоет имеющиеся загрязнения. Дальше прогноз по ветру благоприятный, волн пока не прогнозируется», — подытожил активист.

Сбор мазута и спасение птиц

Анапские телеграм-каналы отмечают, что волонтеры продолжают работать даже после начала шторма, местные кафе бесплатно угощают их горячими напитками. В соцсетях распространяется мем с изображением лопаты, воткнутой в песок и украшенной новогодней гирляндой» — с подписью «Зимуй в Анапе со своей лопатой».

К сбору мазута присоединились десантники из Новороссийска. На Джеметинском проезде очистка пляжа не прекратилась и после наступления темноты. В порту Анапы работают сотрудники МЧС, вычерпывая мазут на набережную ковшами экскаваторов.

Для спасения попавших в мазут птиц создан отдельный оперативный штаб. Присоединившиеся к нему волонтеры продолжают работать даже по ночам. Прямо там оперение птиц стараются отчистить от липкой грязи, чтобы потом поместить их в коробки и отправить в один из пунктов размещения — как правило, это фермы. Например, птиц принимают местный страусиный питомник и сочинский «Сафари-парк», где для пострадавших организована карантинная зона на 15 вольеров.

Экологи отмечают, что после попадания в мазут птицы могут продержаться не более 2-3 суток, после чего гибнут. Они опасаются, что начавшийся шторм, из-за которого ловля пострадавших птиц на некоторое время станет невозможной, приведет к гибели множества особей. Испачкавшихся мазутом пернатых начали подбирать и в Крыму, теперь там стоит вопрос о создании оперативного центра, аналогичного анапскому. Специалисты подчеркивают, что в домашних условиях полностью отмыть оперение невозможно.

Мазутная катастрофа возле Керчи

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате аварии суда затонули, на «Волгонефти-212» погиб один человек — 23-летний матрос из Астрахани.

Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана танкера «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, а капитана танкера «Волгонефть-239» поместили по домашний арест.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Через несколько дней аналогичный выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В населенных пунктах Краснодарского края был введен режим ЧС из-за угрозы экологии.

Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии КФУ им. Вернадского Константин Работягов заявил RTVI, что от экологической катастрофы регион спасла низкая температура и штормовая погода: в холодной воде растворимость токсинов ниже, а волны перемешивают мазут с песком, формируя «комочки», которые проще собирать.

Опрошенные RTVI эксперты в сфере туризма допустили, что мазутная катастрофа может негативно сказаться на будущем турсезоне. Однако, по их словам, у властей есть еще достаточно времени для того, чтобы ликвидировать последствия случившегося. Эколог Сергей Костарев заявил Инфо24, что с наступлением холодов несобранный мазут закоксуется и опустится на дно, а потом по мере потепления снова размягчится.