Ситуация с мазутом, который разлился в Керченском проливе из-за ЧП с танкерами и достиг Кубани, может создать проблему для российских туроператоров, но у властей есть еще пять месяцев на ее решение. Об этом RTVI рассказали президент Союза туристических агентств Сергей Голов и глава Всероссийского общества защиты прав туристов Дмитрий Давыденко.

«Эта катастрофа сейчас строго под наблюдением и сотрудников МЧС, и местного, и федерального уровня, думаю, что и до президента уже все дошло. Поэтому, я думаю, будут стараться изо всех сил [ликвидировать последствия аварии к началу туристического сезона]», — сказал Голов.

Он отметил, что ситуация может стать проблемой для тех туроператоров, которые предлагают отдых на побережье Анапы, потому что люди «хотят приехать и получить чистоту, качественный отдых», а перед поездкой «будут читать публикации».

«У нас и так не так много объектов размещения, которые могли бы соответствовать даже трех-четырехзвездочному уровню, а если это пятно дойдет до побережья Анапы, то, думаю, что это определенного рода проблемы создаст. Сейчас об этом рано говорить, на дворе конец декабря. <…> Экологи говорят, что это [ЧП у Керчи] по-максимуму отразится и на флоре, и на фауне. Тут уже в первую очередь о них надо заботиться, а уже потом о людях. Люди могут не поехать, а вот флору и фауну спасти нужно, сейчас уже нужно начинать», — сообщил собеседник RTVI.

По мнению Давыденко, о том, что ситуация может стать проблемой для туроператоров, можно будет говорить в случае, если «к маю море не очистится от нефти».

«Я помню, что в Мексиканском заливе когда-то там была авария, что-то около двух лет нефть вычищали. Какая ситуация здесь — я абсолютно не знаю. Сейчас пока только декабрь, а сезон начинается в мае, по-хорошему. Еще пять месяцев практически есть», — добавил он.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пятна мазута были обнаружены на территории протяженностью в несколько десятков километров — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенская в Анапе. С целью ликвидации последствий разлива нефти на место направились около 270 сотрудников оперативных служб и несколько десятков единиц техники.

Жители Анапы публикуют в соцсетях видео пляжей в пятнах мазута и испачканных в нефтепродуктах птиц, которые не могут взлететь. Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей писал, что боновых заграждений, которые локализуют зону разлива, нет, поэтому нефтепродукты из затонувших в Керченском проливе двух танкеров продолжают расплываться.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк сообщил RTVI, что загрязнение может сохраниться до весны, а последствия аварии в Керченском проливе будут сказываться в течение нескольких лет, несмотря на то, что в теплый период «все будет съедено и переварено микроорганизмами».

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. В общей сложности на судах находилось почти 30 человек, при эвакуации один моряк погиб. Возбуждены два уголовных дела.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный сообщил ТАСС, что в акваторию Черного моря могло попасть около 3 тыс. тонн мазута.