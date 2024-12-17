Нужно провести проверку судов серии «Волгонефть» и выяснить, насколько они изношенные, чтобы избежать аварий, как в Керченском проливе. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев.

Он отметил, что танкеры «Волгонефть» перестали производить в Астраханской области еще в 60-х годах XX века, и этот факт позволяет говорить о том, насколько изношенными были корабли, затонувшие около Керчи.

«У одного танкера носовая часть отвалилась. Азовское море, особенно Керченский пролив, это не Атлантический океан, там девятиметровых волн не бывает для того, чтобы ломаться кораблю. <…> И если случилась авария, то, видимо, все-таки конструктивные особенности этого танкера были несовершенны. Скорее всего, они [танкеры] были изношены», — допустил Арефьев.

Парламентарий уточнил, что ответственным лицам нужно «хорошо проверять танкеры перед навигацией для того, чтобы в тихом море таких аварий не случалось».

«И то, что корабли ломаются пополам, это говорит только о том, что они, наверное, закончили свой срок эксплуатации, их пора списывать», — подчеркнул он.

Арефьев добавил, что по этому поводу подготовит запрос в правоохранительные органы о проведении проверки. При этом он признал, что «у нас чиновники научились на каждый запрос соответствующие ответы давать».

«В этом случае, поскольку дело возбуждено Генпрокуратурой, думаю, что она разберется. А в части ускорения этого дела я, конечно, подготовлю письмо о том, чтобы провели нормальную проверку. Хотя, собственно, из судовых документов все будет ясно, какой срок эксплуатации у судна, проходило ли оно капремонт, как давно. И если судно уже закончило срок эксплуатации, то, естественно, это нарушение законодательства и эксплуатационных графиков», — заключил депутат.

Об инцидентах с танкерами серии «Волгонефть»

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров».

СКР завел два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, позднее одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав из-за гибели моряка.

В результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов, в ряде населенных пунктов Краснодарского края ввели режим в ЧП. В мэрии Анапы заявили, что у береговой линии развернут оперативной штаб — проводится операция по ликвидации последствий.

Заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный сообщил ТАСС, что в акваторию Черного моря могло попасть около 3 тыс. тонн мазута.

Кроме того, 17 декабря в районе порта Кавказ на Кубани сигнал бедствия подал третий танкер «Волгонефть». В Морспасслужбе уточнили, что утечки в море нет, а экипаж находится в безопасности.

Телеграм-канал Baza писал, что капитан танкера «Волгонефть-109», перевозившего 4 тыс. тонн мазута, подал сигнал бедствия 17 декабря в 00:30 мск. Он сообщил, что у судна нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом герметичность самого корпуса судна не нарушена, мазут в воду не вытекает.