Третий танкер «Волганефть» подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани в ночь на 17 декабря, сообщили ТАСС и РИА Новости в оперативных службах.

В Морспасслужбе уточнили, что герметичность корпуса подавшего сигналы бедствия танкера не нарушена — утечки в море нет, а экипаж находится в безопасности. Эту информацию в разговоре с «Известиями» подтвердили представители Росморречфлота.

«В сопровождении спасательного судна Морспасслужбы “Меркурий” судно перешло на другое место якорной стоянки», — передают «Известия» сообщение Федерального агентства морского и речного транспорта.

Телеграм-канал Baza писал, что капитан танкера «Волгонефть-109», перевозившего 4 тыс. тонн мазута, подал сигнал бедствия 17 декабря в 00:30 мск. Он сообщил, что у судна нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом герметичность самого корпуса судна не нарушена, мазут в воду не вытекает.

Источники канала отметили, что на борту «Волгонефти-109» находятся 14 членов экипажа. Капитану предложили эвакуировать команду, но он отказался и попросил сменить якорную стоянку. Теперь «Волгонефть-109» находится в районе Кучугуры юго-восточнее мыса Пекло, отмечает Baza.

Kub Mash также пишет, что танкер находится на якорной стоянке в Кучугурах. Экипажу ничего не угрожает.

15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. На первом находились 13 человек, на втором — 14. При эвакуации один моряк погиб.

«Интерфакс» со ссылкой на службу морского поиска отмечал, что среди версий крушений танкеров рассматривается ошибка экипажа, который не справился с сильным штормом, а также «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров».

Следственный комитет завел два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, позднее одно из них переквалифицировали на более тяжкий состав в связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа.

В результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов, в ряде населенных пунктов Краснодарского края ввели режим в ЧП. В мэрии Анапы заявили, что у береговой линии развернут оперативной штаб — проводится операция по ликвидации последствий.

Baza пишет, что жители Краснодарского края вместе с сотрудниками МЧС вышли чистить берег от мазута. Волонтеры рассказывают, что уборка продвигается с трудом: нефтепродукты быстро разъедают пластик мешков, в которые их убирают, также волны уносят мазут обратно.