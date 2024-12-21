На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс мазута с потерпевших крушение нефтяных танкеров, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

В очистке берега и акватории участвуют 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники, также на место происшествия направлены судна «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев».

«Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь. <…> Принимаются все возможные меры по очистке побережья и акватории», — добавил Крючков.

«Mash на волне» пишет, что в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале «зафиксированы единичные выбросы мазута, смешанного с водорослями».

Канал отмечает, ссылаясь на сотрудников Морского гидрофизического института РАН, что мазут может доплыть до берегов Крыма уже в воскресенье, 22 декабря, если направление и скорость ветра не поменяются. Однако массового выброса не ожидается, добавляет канал.

По поручению мэрии Анапы Василия Швеца за его заместителями закреплены участки береговой линии — они проводят мониторинг пляжей, общаются с волонтерами на местах, «чтобы при необходимости оперативно выдать недостающий инвентарь и средства индивидуальной защиты и помочь в решение любых других вопросов».

Ранее мазут вынесло на побережье Краснодарского края. 15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате аварии суда затонули, на «Волгонефти-212» погиб один человек — 23-летний матрос из Астрахани.

Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана танкера «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, а капитана танкера «Волгонефть-239» поместили по домашний арест.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».