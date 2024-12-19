Суд отправил в СИЗО капитана танкера «Волгонефть-212» и поместил под домашний арест капитана танкера «Волгонефть-239» после крушения этих судов в Керченском проливе, которое привело к утечке мазута и загрязнению Черноморского побережья. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

«Мера пресечения обоим обвиняемым избрана сроком на 2 месяца, до 17.02.2025», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что капитан «Волгонефти-239» обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст. 263 УК), а его коллега с «Волгонефти-212» — по той же статье, но с отягчающим обстоятельством в виде гибели члена экипажа (ч.2 ст. 263 УК РФ).

По версии следствия, 15 декабря оба танкера потерпели кораблекрушение в условиях штормовой погоды, получив существенные повреждения корпусов. В результате аварии суда затонули, в акватории Черного моря произошел разлив мазута, а также погиб 23-летний матрос «Волгонефти-212», уроженец Астрахани.

«В качестве свидетелей допрошены члены экипажей, сотрудники Таманского управления филиала “Росморпорта”, Единой службы управления судов Азово-Черноморского бассейна, порта “Азов”, собственники танкеров», — сообщили в СК.

По маршруту следования судов в портах «Азов», «Ростов-на-Дону» и «Кавказ» прошли обыски и была изъята документация, касавшаяся проверки танкеров и их отправки в рейс. Также были изъяты данные в Единой службе управления судами и документация на морской транспорт в месте фактического нахождения организации ЗАО «Волгатранснефть».

Версия источников и доклад президенту

По данным источников телеграм-канала Baza, танкеры должны были выгрузить более 9 тыс. тонн нефтепродуктов до 25 ноября, чтобы успеть покинуть Керченский пролив и выйти в Азовское море.

Документы на их пребывание в порту были действительны до 30 ноября, но из-за проблем с погодой и необходимости разгрузить другие корабли мазут оставался на танкерах.

С начала декабря команда «Волгонефти-212» неоднократно просила ускорить процесс разгрузки, пишет Baza. После того как у танкера сломался один из котлов, капитан судна предупредил, что оставшимся котлом нельзя отапливать весь груз.

Руководство транспортной компании обратилось к представителям заказчика, чтобы предупредить об охлаждении груза и возможных проблемах с разгрузкой, а последняя просьба о разгрузке танкера поступила 14 декабря.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

«Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — рассказал президент.