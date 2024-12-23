После разлива нефтепродуктов в Черное море в Краснодарском крае массово гибнут азовские дельфины. Массовый выброс азовок был зафиксирован на пляже Алексино в Новороссийске, в нескольких десятках километров от Анапы, где произошел разлив мазута, говорится в телеграм-канале научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

По данным экологов, шесть тел дельфинов нашли на берегу и два — в воде.

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум 2 китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!» — сказано в телеграм-канале.

Экологи отметили, что с 15 по 22 декабря было зафиксировано десять азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута.

«Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий», — сказано в сообщении.

Черноморская морская свинья (азовка, азовский дельфин) обитает в прибрежных водах Черного моря, в теплое время года — в Азовском и Мраморном морях. Изредка таких дельфинов наблюдают в Эгейском море, а также в реках Дунай и Дон. Подвид занесен в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения и уменьшающийся в численности.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, а капитана «Волгонефти-239» поместили по домашний арест.

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Спустя несколько дней выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за угрозы экологии.

Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии КФУ им. Вернадского Константин Работягов рассказал RTVI, что от экологической катастрофы регион спасла низкая температура и штормовая погода: в холодной воде растворимость токсинов ниже, а волны перемешивают мазут с песком, формируя «комочки», которые проще собирать.