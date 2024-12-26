Из-за разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе объявят чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Крым 24».

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина. — Прим. RTVI ) будет присвоен статус федеральной ЧС», — сказал он.

Аксенов также рассказал, что глава МЧС России Александр Куренков соберет комиссию по ЧС, на которой и будет принято соответствующее решение. По словам главы региона, на устранение последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

Днем ранее, 25 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе ЧС краевого масштаба.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, а капитана «Волгонефти-239» поместили по домашний арест.

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Спустя несколько дней выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за угрозы экологии.

23 декабря министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе может увеличиться до 200 тысяч тонн.