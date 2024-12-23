До 200 тысяч тонн может увеличиться объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба, передает РИА Новости.

«Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн», — сказал он.

Вместе с тем Козлов выразил надежду на помощь ученых, которые могут подсказать как дальше действовать и какими реагентами работать в море.

Он также заявил о необходимости обследования затонувших танкеров с привлечением водолазов.

Козлов также уточнил, что для ликвидации последствий ЧС сформирована группировка более чем в 10 тыс. человек, работает 366 единиц техники.

По словам министра, сейчас основное внимание направлено на участки Благовещенская — Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.

«Вывезли уже больше 14 тыс. тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их. А также обсудим логистическую цепочку удаления мазута с прибрежной зоны», — заключил Козлов.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана «Волгонефти-212» отправили в СИЗО, а капитана «Волгонефти-239» поместили по домашний арест.

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Спустя несколько дней выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за угрозы экологии.

Кроме того, после разлива нефтепродуктов в Черное море массово гибнут азовские дельфины. Массовый выброс азовок в период с 15 по 22 декабря был зафиксирован на пляже Алексино в Новороссийске, в нескольких десятках километров от Анапы, где произошел разлив мазута. По данным экологов, шесть тел дельфинов нашли на берегу и два — в воде.