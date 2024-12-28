В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.

«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Руководителем ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера назначен председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Главам администраций Керчи и Ленинского района, границами которых определена зона ЧС, поручено среди прочего обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны на выявление загрязненных участков, а также аварийно-спасательные, восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации последствий.

Кроме того, Аксенов постановил рекомендовать командующему группировкой российских войск вКрыму, чтобы были привлечены силы и средства для ликвидации разлива мазута в прибрежной зоне. Ранее на Кубани по решению президента России Владимира Путина ввели режим ЧС федерального уровня.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. Из-за утечки мазута пострадала местная фауна: помощь потребовалась множеству птиц, произошла массовая гибель азовских дельфинов.