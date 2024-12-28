В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в Керченском проливе. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.
«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Руководителем ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера назначен председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Главам администраций Керчи и Ленинского района, границами которых определена зона ЧС, поручено среди прочего обеспечить круглосуточный мониторинг прибрежной зоны на выявление загрязненных участков, а также аварийно-спасательные, восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации последствий.
Кроме того, Аксенов постановил рекомендовать командующему группировкой российских войск вКрыму, чтобы были привлечены силы и средства для ликвидации разлива мазута в прибрежной зоне. Ранее на Кубани по решению президента России Владимира Путина ввели режим ЧС федерального уровня.
Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов, затонули в Керченском проливе 15 декабря. Часть мазута вытекла из резервуаров, его сначала выбросило волнами на пляжи Анапы, а через несколько дней выброс произошел в Крыму. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. Из-за утечки мазута пострадала местная фауна: помощь потребовалась множеству птиц, произошла массовая гибель азовских дельфинов.
Президент Путин впервые прокомментировал утечку мазута 19 декабря, назвав ее «экологической бедой».
28 декабря глава МЧС Александр Куренков раскритиковал медленные темпы работ по ликвидации загрязнения акватории Черного моря и потребовал ускорить их, передает ТАСС. Министр заявил об этом на заседании правительственной комиссии, когда замминистра транспорта Александр Пошивай доложил ему, что документация по подъему затонувших частей судов будет разработана до 16 февраля 2025 года, после чего, до 16 марта, планируется начать их подъем и завершить эти работы до 16 июня.
«Мы ускорить этот процесс можем? Это долго, до 16 февраля долго. Не надо тянуть до двух месяцев», — заявил в ответ Куренков.
Он потребовал «определенной конкретности и больше дисциплины».