Первый за 32 года самолет приземлился в восстановленном Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансуха Нанбу.

«Самолет благополучно приземлился. Это первый тестовый полет, он выполнен российской авиакомпанией «ЮВТ Аэро», — сказал Нанба.

Сообщается, что на борту судна находился 21 пассажир, среди которых был и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и группа абхазских студентов. Самолет встретили водяной аркой, а также национальными танцами в исполнении танцоров государственного хореографического ансамбля «Абаза».

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт анонсировал тестовый полет в аэропорт Сухума на встрече с Гунбой, которая прошла 6 февраля.

«Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней Республикой Абхазия», — сказал министр.

Он также отметил, что помимо «ЮВТ Аэро» интерес к перелетам в Абхазию выразили еще две авиаперевозчика. Сообщается, что регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией должно наладиться в мае 2025 года.

Гунба отметил в ходе встречи с российским министром, что в настоящий момент действует только один контрольно-пропускной пункт между Россией и Абхазией на реке Псоу. Открытие восстановленного аэропорта, по его словам, должно придать «особый импульс» взаимоотношению между странами, позволит улучшить экономический потенциал и возможности республики.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин предположил, что при доступных ценах на авиабилеты и широкой географии рейсов из Абхазии в Россию туристический поток между странами может увеличиться на 5-10%, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

Как отмечает РСТ, интерес россиян к абхазскому направлению показал рост в конце января и начале февраля, после завершения протестов абхазской оппозиции, на фоне которых Минэкономразвития выпустило рекомендацию о нежелательности поездок в Абхазию в ноябре.

Аэропорт в Сухуме не принимал рейсов с момента завершения грузино-абхазской войны в 1993 году. Решение о его закрытии был принято Международной организацией гражданской авиации.

Здание аэропорта было возведено в 1960-х годах в 18 км от города Сухум. В советский период летний поток пассажиров составлял около 5 тысяч человек, зимний — около 1 тысячи человек. Первой очередью реконструкции аэропорта занималась российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой власти Абхазии заключили договор о государственно-частном партнерстве 27 октября 2023 года.

В соответствии с условиями соглашения, государство сохранит в собственности аэродром, его инфраструктуру, а также историческое здание и статус объекта двойного назначения.