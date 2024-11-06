Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своем переизбрании на пост президента США, выступив перед сторонниками с победной речью. Прогнозы американских СМИ также свидетельствуют о том, что республиканец одерживает победу. Мировые лидеры на этом фоне начали поздравлять Трампа, некоторые из этих заявлений — в материале RTVI.

Реакции в мире

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон:

В Америке снова надежда и утро! Дональд Трамп теперь является нашим избранным президентом, выбранным американским народом для такого времени, как это.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. В середине 90-х просто топтали ногами все эти определения… Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял [кандидата от демократов Камалу] Харрис в том, что она социалистка и коммунистка. Он ярый капиталист.

Президент Сальвадора Найиб Букеле (первым опубликовал поздравление в соцсети Х):

Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (здесь и далее — заявления, опубликованные в X):

Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с большой победой. Эта победа очень необходима для всего мира.

Президент Сербии Александр Вучич:

Поздравляю Дональда Трампа с победой. Вместе сталкиваемся с серьезными вызовами, которые перед нами. Сербия привержена сотрудничеству с США для стабильности, благополучия и мира.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер:

Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах. Соединенные Штаты — важный стратегический партнер Австрии. Мы надеемся на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали уже четыре года. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

Поздравляю с этим историческим реваншем! Ваше историческое возвращение в Белый Дом — это новое начинание для Америки и мощное подтверждение великого союза между Израилем и Америкой. Это огромная победа!

Премьер-министр Индии Нарендра Моди:

Сердечно поздравляю вас, мой друг, с исторической победой на выборах. Я рад, что вы продолжаете успехи своего предыдущего срока, и с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства между Индией и США. Давайте вместе работать на благо нашего народа и способствовать глобальному миру, стабильности и процветанию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

Поздравляю избранного президента Трампа с исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду совместной работы с вами в ближайшие годы. Как ближайшие союзники, мы плечом к плечу защищаем наши общие ценности: свободу, демократию и бизнес.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте:

Я только что поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство снова станет ключевым фактором для укрепления сил нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО.

Бывший независимый кандидат в американские президенты Роберт Кеннеди-младший:

Поздравляю Дональда Трампа с исторической победой. Давайте объединим страну и сделаем Америку снова здоровой!

Президент Молдовы Майя Санду:

Поздравляю президента Дональда Трампа с победой на выборах. Молдова дорожит отношениями с Соединенными Штатами — нашим стратегическим партнером, и рассчитывает на углубление сотрудничества ради будущего большего процветания и безопасности для нашего народа.

Президент Украины Владимир Зеленский:

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» в глобальных делах. Именно этот принцип может приблизить справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь.

Что говорят в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев:

У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова:

Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий:

Трамп вновь становится хозяином Овального кабинета. Его победа на выборах — это голос американцев за приоритет национальных интересов и решение внутренних проблем, а не «мировые войны».