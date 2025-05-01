Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц уволен вместе с другими сотрудниками Совета нацбезопасности, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным собеседников CBS, ожидается, что официально об отставке Уолтца будет объявлено 1 мая. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Fox News, что не будет комментировать «сообщения из анонимных источников».

Вместе с Уолтцем уволен его заместитель Алекс Вонг, сообщает CBS. Они уже покинули Как утверждает Fox News, увольнения прошли в рамках «чистки», проведенной президентом США Дональдом Трампом после мартовского скандала вокруг чата в мессенджере Signal, в котором высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали удары по Йемену.

Politico пишет, что Уолтц «утратил доверие» других сотрудников администрации президента США. По данным источников газеты, планы отправить его в отставку активизировались в последние дни.

О возможном увольнении Уолтца Politico сообщала еще в марте. Кандидатуры претендентов на пост советника по нацбезопасности обсуждались на протяжении последних нескольких недель, отмечает газета.

После отставки Уолтца должность советника президента США по нацбезопасности может занять Стив Уиткофф, рассказали источники Politico. Его кандидатуру, по словам собеседников издания, поддерживают многие высокопоставленные чиновники. Сейчас Уиткофф занимает пост спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и участвует в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

В марте Уолтц оказался в центре скандала из-за созданного им чата в мессенджере Signal, в котором обсуждались удары по хуситам в Йемене. В этот чат был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который опубликовал скриншоты переписки. Уолтц, министр обороны Пит Хегсет и другие чиновники столкнулись с обвинениями в раскрытии секретной информации.

Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, заявив Fox News:

«Я беру на себя полную ответственность. Я создал этот чат. Это стыдно. Мы докопаемся до сути».

Трамп публично обещал не увольнять чиновников из-за скандала с чатом в Signal. «Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — говорил он в интервью NBC News.

Кроме того, Трамп положительно ответил на вопрос, доверяет ли он по-прежнему Уолтцу, и назвал его «хорошим человеком», который «усвоил урок». Однако в кулуарных беседах с чиновниками своей администрации американский президент признал, что его советник «облажался», сообщала Politico.